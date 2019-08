Musikalischer Sommer im Museumsgarten

Gemeinsam möchten die Chöre mit ihrem Publikum ein paar schöne spätsommerliche Stunden verbringen…

brilon-totallokal: Am 3. und 4. September 2019 um jeweils 19:00 und 18:15 Uhr geht der musikalische Sommer im Museumsgarten in die zweite Runde. Nachdem schon einige offene Chorproben viele Gäste zum Mitsingen animierten, laden die Marianische Sodalität und der Madrigalchor am Dienstag und Mittwoch wieder in die musikalische Oase mitten am Marktplatz ein.

Wie bei den anderen Chorproben auch steht das lockere Zusammensein im Vordergrund. Daher ist der Besuch beider Chorproben wieder kostenlos. Gemeinsam möchten die Chöre mit ihrem Publikum ein paar schöne spätsommerliche Stunden verbringen. Dabei sind natürlich auch der gesellige Plausch und das ein oder andere Getränk feste Bestandteile der Abende mit schönen Tönen.

„Das Format hat sich seit letztem Jahr bewährt. Wichtig für uns ist es, dass einheimische und auswärtige Gäste das Haus Hövener als Ort der Begegnung und Geselligkeit verstehen. Das ist ein modernes Bild des Museums, sodass der musikalische Sommer gut in das Portfolio passt. Dass wir damit auch die Chorlandschaft unterstützen, ist ein begleitender positiver Effekt.“ resümiert Carsten Schlömer.

Eine Anmeldung ist zu den unverbindlichen Abenden nicht erforderlich. Die Marianische Sodalität tritt am 3. September ab 19 Uhr auf. Der Madrigalchor folgt am 4. September um 18:15 Uhr. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Museum Haus Hövener unter Tel. 02961 963 99 01 oder per E-Mail museum@haus-hoevener.de.

