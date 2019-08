Robin Hogrebe  verteidigt erfolgreich Titel als Deutscher Meister

Bogenschütze Robin Hogrebe von den “Nighthunters Referinghausen“ bei den Deutschen Meisterschaften…

brilon-totallokal: Den Bogen anlegen, die Sehne spannen, ruhig werden und mit voller Konzentration das Ziel anvisieren um schließlich den Pfeil auf die Reise zu seinem Ziel zu schicken. All das ist dem 15-jährigen Bogenschützen Robin Hogrebe von den “Nighthunters Referinghausen“ bei den Deutschen Meisterschaften in Hohegeiß im Harz perfekt gelungen und deshalb darf er sich auch weiterhin Deutscher Meister nennen. In seiner Altersgruppe U17 konnte er vom 9.-11. August in der sogenannten “Compound Visier“ Klasse alle Gegner klar hinter sich lassen und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel vom vergangenen Jahr. Insgesamt belegte er unter 450 Turnierteilnehmern aller Altersklassen mit 761 geschossenen Ringen das viertbeste Ergebnis unter den Compound-Schützen.

Robin hat als Fünfjähriger mit dem Bogensport im heimischen Garten angefangen. Sein Vater und Trainer Peter Hogrebe gründete im Jahr 2010 in Referinghausen den Bogensportclub “Nighthunters Referinghausen“ und infizierte seine beiden Söhne mit dem Bogensportvirus. Auch Linus steht seinem großen Bruder in nichts nach und ist derzeit hessischer Vizelandesmeister. Um so erfolgreich zu sein, muß man viel trainieren. Und das machen die Referinghäuser Sportler in Niggenhuses Steinbruch in Referinghausen oder im heimischen Garten. Anders als in gewöhnlichen Gärten, begegnet man bei Hogrebes auch schon mal einem Wildschwein im Garten. Diese lebensgroßen 3-D-Modelle aus einem Spezial Hartschaum dienen den Bogenschützen unter Anderem als Ziele.

Trainiert wird vier bis fünf Mal in der Woche. Robin erklärt, dass man bei allem Spaß und Begeisterung für den Bogensport niemals vergessen darf, dass die Bögen auch Waffen sind und deshalb das Trainingsgelände immer gesichert sein muss. Sobald von irgendwoher der Ruf „Absetzen!“ ertönt, wird ohne wenn und aber der Schussvorgang sofort abgebrochen und der Bogen abgesetzt. „Wenn man sich auf seinen Schuss konzentriert, kann einem schon mal entgehen, dass ein Tier oder sogar Mensch versehentlich in die Schussbahn gelangt ist“ so Robin: „deshalb wird dann auch gar nicht lange diskutiert und sofort abgebrochen. Die Sicherheit geht vor.“

Bogensport ist nicht nur ein Outdoor-Sport für den Sommer. Auch im Winter werden von den verschiedenen Bogensportclubs Turniere im Schnee angeboten. Außerdem trainieren die Nighthunter während der dunklen Jahreszeit auch in einer Halle. Interessierte sind jederzeit willkommen.

Quelle: Claudia Pape

