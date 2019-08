Führungen unserer Geoparkführerinnen und Geoparkführer…

Sonntag, 01. September 2019

Der Geologische Rundweg Düdinghausen – Gipfel, Steinbrüche und Schluchten mit vielen Geheimnissen

Gewinnen Sie mit dem Natur- und Geoparkführer Horst Frese einen Einblick in die Erdgeschichte unserer Region im Rahmen einer abwechslungsreichen 5 km langen Wanderung; Vulkanismus, Herkunft und Entstehung des Sauerlandes, Wanderung der Kontinente und des Goldes ins östliche Sauerland. Im Anschluss an die Wanderung ist die Einkehr ins Museums-Café möglich.

Dauer: ca. 3 Stunden

Treffpunkt: 14:00 Uhr, Kirchenvorplatz in Medebach-Düdinghausen

Anmeldung/Auskunft unter Tel.: 0160 8471524 oder E-Mail: horstfrese@t-online.de (Natur- und Geoparkführer Horst Frese)

Kosten: 3 € für Erwachsene, Kinder und Jugendliche frei

Donnerstag, 05. September 2019

Eintauchen in Mill. Jahre Erdgeschichte mit Besuch des Schwerspat-Museums Dreislar

Vom Marktplatz der alten Hansestadt Medebach wandern Sie durch offene Landschaften zum Medebacher Ortsteil Berge. Weiter geht es vorbei an interessanten Spruchtafeln zur Wellness Oase Dreislar mit einem kurzen Aufenthalt. Nach einer weiteren kurzen Wegstrecke tauchen sie ein in Millionen Jahre Erdgeschichte im Schwertspat-Museum in Dreislar.

Zurück geht es wahlweise zu Fuß oder mit dem ÖPNV.

Treffpunkt: 12:30 Uhr, Marktplatz in Medebach, Dauer ca. 3,5 Stunden

Anmeldung/Auskunft unter Tel.: 0160 7672414 (Natur- und Geoparkführerin Ursula Schüngel) Kosten: 4 € für Erwachsene zzgl. Eintritt ins Museum und ggf. Rückfahrt mit dem Bus

Eine Anmeldung bis spätestens 10:30 Uhr am Tag der Wanderung ist erforderlich.

Samstag, 14. September 2019

Wandern zwischen Himmel und Eder

Dieser 13km lange Wanderweg “Oberlinspher Mühlenweg” wurde 2009 mit dem Deutschen Wandersiegel ausgezeichnet. Über Kuppen und Magerrasen sowie Heidelandschaften geht’s mit der Natur- und Geoparkführerin Ursula Schüngel weiter zum “Silbersee”, durch ein Naturschutzgebiet zum kleinen Ort Neuludwigsdorf und zurück durch den herrlichen Buchenwald über den “Lichtenberg” nach Bromskirchen.

Treffpunkt: 11:00 Uhr in Bromskirchen, Kreuzung Erbsgasse/Am Lichtenberg,

Dauer ca. 6 Stunden

Anmeldung/Auskunft unter Tel.: 0160 7672414 (Natur- und Geoparkführerin Ursula Schüngel) Kosten: 6 € für Erwachsene , Kinder und Jugendliche frei

Eine Anmeldung bis spätestens zum Vorabend (20:00 Uhr) der Wanderung ist erforderlich.

Sonntag, 15.September 2019

Rund um den Battenberger Burgberg

Kommen Sie mit dem Natur- und Geoparkführer Oliver Andres mit auf eine kleine Wanderung um den Battenberger Burgberg mit Naturerlebnisspielen und Wissenswertes aus der Geschichte. Die Besteigung des Burgturms mit einem unvergesslichen Panoramablick rundet die Tour ab.

Dauer: 3 Stunden

Treffpunkt: 14:00 Uhr, Parkplatz am ev. Kindergarten, Burghain 1, Battenberg

Anmeldung/Auskunft unter: Tel.: 0157-51127835 oder per E-Mail: oandres72@yahoo.de (Natur- und Geoparkführer Oliver Andres)

Kosten: 3 € für Erwachsene, Kinder und Jugendliche frei

Eine Anmeldung 1 Tag vor der Veranstaltung ist erforderlich.

Montag, 16. September 2019

Marsberger Wanderwoche – Vom Berg zum Tal, Geschichten zum Anfassen

Gehen Sie mit dem Natur- und Geoparkführer Gerd Rosenkranz auf eine geschichtsträchtige Wanderung von der Stiftskirche über den Kalvarienberg zum parkähnlichen Gelände des LWL mit seinen besonderen Baumbeständen und historischen Gebäuden. Die Streckenwanderung endet am Bahnhof Marsberg.

Treffpunkt: 14:00 Uhr , Parkplatz der Stiftskirche in Obermarsberg

Anmeldung/Auskunft unter Tel.: 02992-9770195 oder per E-Mail: gh.rosenkranz@t-online.de

(Natur- und Geoparkführer Gerd Rosenkranz)

Donnerstag, 19. September 2019

Eintauchen in Mill. Jahre Erdgeschichte mit Besuch des Schwerspat-Museums Dreislar

Auf der Wanderstrecke von ca. 7 km gibt es herrliche Ein- und Ausblicke, sowohl ins Sauerland, wie auch ins benachbarte Hessenland. Über ein Teilstück des Sauerland-Höhenfluges und vorbei am wohl “größten Holzstuhl der Welt” wandern Sie mit der Natur- und Geoparkführerin Ursula Schüngel zum Schwerspat-Museum nach Dreislar. Dort heißt es im Museum Eintauchen in Millionen Jahre Erdgeschichte.

Zurück nach Liesen geht es wahlweise zu Fuß oder mit dem ÖPNV.

Dauer: ca. 3,5 Stunden

Treffpunkt: 13:00 Uhr, Dorfplatz in Hallenberg-Liesen

Anmeldung/Auskunft unter Tel.: 0160 7672414 (Natur- und Geoparkführerin Ursula Schüngel) Kosten: 4 € für Erwachsene zzgl. Eintritt ins Museum und ggf. Rückfahrt mit dem Bus

Eine Anmeldung bis spätestens 11:00 Uhr am Tag der Wanderung ist erforderlich.

Samstag, 21. September 2019

Die Siedlungsspuren im Orpethal

Auf einem Rundkurs durchwandern Sie mit dem Natur- und Geoparkführer Henrik Bodenhausen das Orpethal zwischen der Bruchmühle und dem Denkelhof. Auch wenn dieses Gebiet relativ unberührt erscheint, entdecken Sie Siedlungsspuren ab dem 11. Jahrhundert. Sie werden erleben, wie der vermeidliche “Naturwald” einer Kulturlandschaft gewichen ist.

Dauer: ca. 3,5 Stunden

Treffpunkt: 13:30 Uhr, Diemelstadt-Bruchmühle zw. Neudorf und Denkelhof

Anmeldung/Auskunft unter Tel.: 05691-61044 oder per E-Mail: ph.bodenhausen@t-online.de

(Natur- und Geoparkführer Henrik Bodenhausen)

Kosten: 4 € für Erwachsene, Kinder und Jugendliche frei

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Samstag, 21.September 2019

1.000 Jahre Rhoden – Stadt auf dem Fels – Rundgang zu Klippen und Felsen

Die beiden Gesteinsarten Muschelkalk und Buntsandstein, wurden beim Bau des Bergstädtchens Rhoden intensiv verarbeitet. Überall im Ort und in der näheren Umgebung finden sich Felsen, Klippen und Steinbrüche. Entdecken Sie mit dem Natur- und Geoparkführer Walter Bracht wie die Natur sich diese Gebiete zurückholt.

Dauer ca. 2,5 Stunden

Treffpunkt: 15:00 Uhr Gasthaus „Krug“ in Diemelstadt-Rhoden;

Anmeldung/Auskunft unter Tel: 05694-1373 (Natur- und Geoparkführer Walter Bracht),

Kosten: 1 € für Erwachsene, Kinder und Jugendliche frei

Sonntag, 22. September 2019

Mit der Baumflüsterin unsere Bäume verstehen – eine naturkundliche Exkursion zur

„menschlichen“ Seite der Bäume

Wussten Sie, dass Bäume sehen, zählen, schwitzen, bluten und kommunizieren können und auch ein soziales Netzwerk betreiben? Nein, dann kommen Sie mit und erleben Sie hautnah eine Expedition in die geheime Welt der Bäume auf der Grundlage des Bestseller-Sachbuches von Peter Wohlleben.

Eine naturkundliche Exkursion mit der Natur – und Geoparkführerin Dr. Petra Oxen-Bodenhausen zur menschlichen Seite der Bäume für Wissbegierige jeden Alters.

Dauer ca. 3,5 Stunden

Treffpunkt: 14:00 Uhr, Denkelhof zwischen Orpethal und Neudorf in Diemelstadt

Anmeldung/Auskunft unter Tel.: 05691 61044 oder E-Mail: info@oxbo.de (Natur- und Geoparkführerin Dr. Petra Oxen-Bodenhausen)

Kosten: 4 € für Erwachsene, Kinder und Jugendliche frei

Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Samstag, 28. September 2019

Der Steinbruch “Hohenäcker” – eine weltweit bedeutende Fundstätte des Perms

Erleben Sie zusammen mit der Natur- und Geoparkführerin Angelika Sachse die weltweit bedeutende Fossilienfundstätte aus dem 225 Millionen Jahre alten Randbereich des Zechsteinmeeres mit seinen sehr gut erhaltenen Pflanzenfunden. An und in den, durch den Tagebau entstandenen Gewässern im Steinbruch, haben sich verschiedene Molche, Kröten und Eidechsen angesiedelt.

Die Wanderung ist gut geeignet für Kinder, Senioren oder sogar mit Kinderwagen. Am Eingang befindet sich ein Fossil-Klopfplatz für Kinder (Hammer nicht vergessen)

Treffpunkt: 14:00 Uhr, Besucherparkplatz am Infopavillon an der Landstraße nach Rodenbach Dauer ca. 1,5 bis 2 Stunden

Anmeldung/Auskunft unter E-Mail: angelika-sachse@gmx.de (Natur- und Geoparkführerin Angelika Sachse )

Kosten: 3 € für Erwachsene, Kinder und Jugendliche frei

Samstag, 28. September 2019

Am Ufer des Zechsteinmeeres

Begleiten Sie den Natur- und Geoparkführer Christian Kümmel auf seiner ca. 6 km langen Wanderung und erfahren Sie allerlei Wissenswertes zur Entstehung und Nutzung der Gesteine, des Landschaftsbildes und des Pflanzenbewuchses auf dem ehemaligen Zechsteinmeer. Erleben Sie schöne Aussichten und Kalkmagerrasen-vorkommen.

Dauer ca. 3 Stunden.Treffpunkt: 14:00 Uhr, Parkplatz am Glockenturm, Ortsmitte unterhalb der Kirche von Diemelsee-Adorf

Anmeldung/Auskunft unter Tel.: 0160 94648551 (Natur- und Geoparkführer Christian Kümmel) Kosten 2 € für Erwachsene, Kinder und Jugendliche frei

Quelle: Christiane Gänz, Projektbüro Nationaler GeoPark GrenzWelten

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon