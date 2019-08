Altes Handwerk, große Kunst!

Firma Kanapee aus Thülen und Museum Haus Hövener laden zum Workshop ein

brilon-totallokal: Handwerk hat goldenen Boden und ist doch so viel mehr. Tapissier, Schieferdecker, Schuster und Zimmermann haben eines gemeinsam. Sie alle gelten zu Recht als Handwerkskünste. Sie vereinen handwerkliches Geschick mit Tradition und Innovation. Wer durch die Dörfer und die Stadt Brilon geht, kann sich davon jederzeit überzeugen. Die alten Fachwerkhäuser in den Straßen zeugen noch von der Zimmermanns- und Schieferdeckerkunst. Und auch heute ist das Handwerk der Grundstein für unser tägliches Leben. Allerdings verändern moderne Entwicklungen die Berufe. Und all zu oft geht dabei Wissen verloren. Manche Handgriffe und Techniken sind im modernen Handwerk einfach nicht mehr notwendig.

Zusammen mit der Firma Kanapee aus Thülen erinnert das Museum Haus Hövener am 7. und 8. September 2019 von 11 bis 17 Uhr an eine der bemerkenswerten Handwerkstraditionen. Der Sauerländer Betrieb wird anschaulich an 150 Jahre alten Biedermeiermöbeln arbeiten, Stühle und anderes wieder herrichten, den Zahn der Zeit ziehen. Dabei werden ausschließlich authentische Materialien und alte Techniken angewandt. Eine einmalige Gelegenheit, zu erfahren, wie historisches Mobiliar wieder aufbereitet werden kann. Jederzeit können interessierte Handwerker Fragen stellen und so ihr eigenes Wissen vertiefen. Aber auch alle Bürgerinnen und Bürger, die bloßes Interesse an der Arbeit der Firma Kanapee haben, sind herzlich eingeladen, den Workshop zu besuchen.

„Das Museum Haus Hövener ist selbst ein historischer Ort, der die Pflege von Fachleuten braucht. Oft ist es jedoch schwierig, Firmen zu finden, die sich mit der historischen Bau- und Raumsubstanz auskennen. Daher ist es eine wirkliche Herzensangelegenheit unsererseits, das Handwerk und die Frauen und Männer der verschiedenen Berufe zu unterstützen.“ fasst Carsten Schlömer vom Museum die Absicht der Veranstalter zusammen.

Es geht nicht nur darum, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Viel eher erhoffen sich das Museum und die Firma Kanapee, Impulse zu setzen und Gäste für das traditionelle Handwerk zu begeistern.

Interessierte können während des gesamten Tages den Arbeitsschritten des Thülener Betriebes verfolgen. Weitere Arbeiten der letzten Jahre werden ebenfalls vorgestellt. Natürlich ist dabei auch mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt.

Interessierte Hand- und Heimwerker können sich ab sofort im Museum Haus Hövener unter Tel. 02961 963 99 01 oder per Mail (museum@haus-hoevener.de) anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine kleine Spende an das Museum ist jedoch gern gesehen.

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener

