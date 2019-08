Die Briloner Stadtgeschichte zieht in Kinderzimmer ein!

Wie kann man Kindern – insbesondere denen, die noch im Vorschulalter sind – auf altersgerechte Weise Heimatgeschichte näherbringen?

brilon-totallokal: Das kann nur auf spielerische Art geschehen, um bei den Kindern Interesse und Freude zu wecken. Was eignet sich da besser als kleine liebevoll gestaltete Figuren, die zudem noch eine kindgerecht erzählte Geschichte bieten.

Der „Brilonie“!

„Angefangen hat alles bei der Veranstaltung „Medienstark am Medientag“, die im November letzten Jahres in unserer Bibliothek stattgefunden hat“, erklärte Ute Hachmann, Leiterin der Stadtbibliothek Brilon. „ Der Informatikkurs des hiesigen Gymnasiums – unter der Leitung von Wolfgang Wommelsdorf – entwickelte verschiedene Figuren für den 3D-Drucker, die dann mit Unterstützung von Dominik Rebein (Fa. Accumulatorenwerk Hoppecke) auf dem 3D-Drucker gedruckt wurden.“ Die Figur ist mit einem MP3-Chip versehen, auf dem ein Text aufgesprochen wurde, der über eine Abspielbox abgehört werden kann. Die Gestaltung der Figuren übernahm Lucia Liebeton im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes in der Briloner Bibliothek.

Folgende Figuren können so – kindgerecht aufbereitet – interessante Geschichten erzählen:

Das Briloner Rathaus– Gesprochen von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Text von Angela Drilling

Geschichten, die mit dem Rathaus verbunden sind!

Die Briloner Waldfee– Gesprochen von der 16. Briloner Waldfee Sarah Schleich, Text von Annemarie Scharfenbaum

Erzählungen der Briloner Symbolfigur über die Hanse!

Der Esel Huberta– Gesprochen von Ute Hachmann, Charlotte Böddicker, Merle Muckermann, Christina Schmidt und Lucia Liebeton, Text nach: „Sagen in und um Brilon“, kommuniziert von H. Kannengießer

Sagen, die von Brilon und seinen Dörfern handeln!

Die HOPPECKE Batterie

Geschichte der Accumulatorenwerke HOPPECKE

Die Tatsache, dass die in Hoppecke ansässige Firma mit in dieses Projekt involviert ist, verdeutlicht die gelungene Kooperation zwischen Kindergärten, Grundschulen, dem Gymnasium Petrinum und dem Wirtschaftsunternehmen.

„Die Briloner Bibliothek erweist sich wieder einmal als außerschulischer Lernort,“ so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. „Die „Brilonies“ können eine Bindung an die Heimat erzeugen und erweisen sich so auf lange Sicht als wirtschaftsfördernd.“ „Ein augenscheinlich kleines Projekt kann eine große Breitenwirkung haben,“ fasste Ute Hachmann zusammen. Die einzelnen Geschichten dauern etwa 10 bis 15 Minuten. In Vorbereitung ist übrigens auch noch ein Brilonie, der den Schnadestein darstellen wird und mit Sicherheit eine interessante Geschichte erzählen kann.

Ab Mittwoch, den 28. August 2019, können die „Brilonies“ in der Briloner Bibliothek ausgeliehen werden.

Text und Foto: Ursula Schilling

