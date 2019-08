Ein Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und in die Zukunft

Zeitreise durch die Briloner Geschichte!

brilon-totallokal: Nächstes Jahr feiert Brilon sein 800- jähriges Stadtjubiläum. Die 40. Internationalen Hansetage, die im Juni 2020 stattfinden, werden zweifelsohne die größte Veranstaltung im Jubiläumsjahr sein. Darüber hinaus plant die Stadt Brilon in Zusammenarbeit mit dem Heimatbund Semper-Idem, dem Museum Haus Hövener und der BWT Kultour eine Veranstaltungsreise über das ganze Jahr. Jedem Monat wird ein Jahrhundert zugeordnet, das dann in Form eines Themennachmittags den Interessierten näher gebracht wird. „Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger dahingehend sensibilisieren, dass sie Orte wahrnehmen, wo Geschichte heute noch sichtbar und erlebbar ist,“ fasste Carsten Schlömer, wissenschaftlicher Mitarbeiter Museum Haus Hövener, zusammen.

Am 11.1.2020 findet zunächst das Neujahrskonzert „Tanzt“ und am 12.1.2020 der Neujahrsempfang in der Briloner Schützenhalle für alle Bürgerinnen und Bürger statt.

Jahrhundert – Januar

In diesem Jahrhundert wurde Brilon, das eine Blütephase erlebte, von Erzbischof Engelbert von Berg zur Stadt erhoben. Vom 15. bis 31. Januar 2020 wird das Briloner Rathaus wieder zum Gildehaus und die wichtigsten handwerklichen Erzeugnisse der damaligen Zeit werden dargeboten. Am 19. Januar 2020 wird Erzbischof Kardinal Woelki aus Köln in Brilon eine heilige Messe feiern.

Jahrhundert – Februar

Dieses Jahrhundert wurde durch Konflikte und Fehden geprägt. Zum Schutze der Bürger kam es zur Gründung der Schützengilde und der Stadtmiliz. Außerdem spielte die Schnade eine wichtige Rolle – wurden doch so die Grenzen inspiziert. Am 12.2.2020 findet im Hubertussaal der Schützenhalle der Themennachmittag statt. Dort wird auch eine mediale Ausstellung vom 13. bis 20.2.2020 jeweils nachmittags aufgebaut.

Jahrhundert – März

Die „Winterschlacht von Brilon“ gibt Zeugnis darüber, wie eng Stadt und Dörfer schon immer waren. Am 11.3.2020 findet in der St. Laurentius-Kirche in Scharfenberg eine Veranstaltung statt, in deren Mittelpunkt die Frage steht: „Was wäre Brilon ohne die Dörfer, was wären die Dörfer ohne Brilon?“

Vom 7. bis 8.3.2020 wird eine Wanderung auf dem historischen Soestweg über Rüthen ( eine Zwischenübernachtung) nach Soest angeboten.

Jahrhundert – April

Dieses Jahrhundert war geprägt von Reformation und Gegenreformation, die auch im Sauerland nicht Halt machten. Am 22.4.2020 erzählt der Briloner Heimatbund – Semper Idem e.V . die Geschichte um den Kölner Erzbischof Gebhard Truchseß, der durch seinen Machthunger und Ehrgeiz ganz Westfalen in große Unruhe stürzte.

Jahrhundert – Mai

Auf der einen Seite wurde Brilon durch Hexenprozesse, den Dreißigjährigen Krieg und Epidemien gezeichnet, auf der anderen Seite gab es Fortschritte in der Stadtentwicklung, z B. durch die Gründung des Minoritenklosters am Steinweg. Am 13. Mai 2020 erwacht das Kloster für einen Tag wieder zum Leben und interessierte Zuhörer erfahren, wie das Leben im Kloster vor 400 Jahren war.

Tage der Begegnungen

Am 9.5.2020 findet in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr eine Aktion des Caritasverbandes Brilon statt, die u. a. ein World Café und eine „Bank der Toleranz“ beinhalten wird.

Tag des Sports

Am 23.5.2020 wird den Sportvereinen aller Ortschaften eine Präsentationsfläche geboten und die Möglichkeit gegeben, ein buntes Programm für die ganze Familie aufzustellen.

„Im Juni wird die Zeitreise ausgesetzt. Schließlich finden vom 4. bis zum 7. Juni 2020 die 40. Internationalen Hansetage statt, die ein Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten sind,“ so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Jahrhundert – Juli

Aufgrund vier großer Stadtbrände wurde eine professionelle freiwillige Feuerwehr gegründet und eine Brandschutzordnung sowie die Provinzialfeuerversicherung traten in Kraft. Am 15.7.2020 wird eine Zeitreise auf Schusters Rappen angeboten, die zu den Häusern und Orten führt, die noch Spuren der Brandkatastrophen aufweisen.

19.Jahrhundert – August

Die Industrielle Revolution beeinflusste natürlich auch Brilon. Unternehmerfamilien prägten über vier Jahrhunderte die Region. Am 12.8.2020 ist ein Treffen im Museumsgarten des Hauses Hövener – ehemaliger Sitz der Unternehmerfamilie Kannegießer-Unkraut-Hövener – geplant, um sich dann bei einem Spaziergang andere Gewerkenhäuser in Brilon anzuschauen. Am 16.8.2020 werden alle Bürger und Bürgerinnen aus Brilon und den Dörfern eingeladen, eine „800“ zu stellen.

Jahrhundert – September

In diesem Jahrhundert hat sich Brilon zu einem modernen Wirtschaftsstandort entwickelt. Der Rohstoff Blei hatte einen großen Anteil daran. Das Accumulatorenwerk Hoppecke unterhält auch heute noch eine Bleihütte. Am 16.9.2020 findet in Hoppecke eine Veranstaltung statt, bei der Wissenschaftler die Besonderheit des Rohstoffes Blei für Brilon und die Region herausstellen.

Jahrhundert – Oktober

Das beherrschende Thema im Oktober ist der Wald. Schließlich verfügt Brilon über den größten kommunalen Waldbesitz Deutschlands. Ziel des Briloner Forstamtes ist es, einen zukunftsfähigen Wald zu schaffen – allen Widrigkeiten zum Trotz. Am 7.10.2020 sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, Bäume im Stadtwald zu pflanzen.

und 22. Jahrhundert – November

Am 4.11.2020 findet das 56. Briloner Wirtschaftsforum statt, bei dem es um das Thema „Zukunft – schaffen wir das?“ geht.

Am 9.12.2020 werden im Bürgerzentrum Kolpinghaus Werke von Kindern und Jugendlichen ausgestellt, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Bis zum 12.1.2021 können die kreativen Darstellungen dann im Rathausfoyer in Augenschein genommen werden. Des Weiteren ist eine Podiumsdiskussion mit Politikern geplant, bei der es um die Zukunft Brilons geht.

Der eigens aufgelegte Veranstaltungskalender „Brilon feiert – Eine Zeitreise durch die Stadtgeschichte“ ist zum Preis von 3,00 € bei folgenden Stellen erhältlich: im Foyer des Rathauses, im Museum Haus Hövener, bei der BWT Brilon und natürlich beim Hansestand auf dem Altstadtfest.

Text und Foto: Ursula Schilling

