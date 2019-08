Wichtige Informationen zur Sitzung des Rates der Stadt Brilon am 27.08.2019

Wegfall der Vorstellung des Gutachtens des LANUV zum “Magergrünland östlich Petersborn”

brilon-totallokal: Da möglicherweise einige Bürgerinnen und Bürger eine Teilnahme an der Sitzung des Rates am heutigen Tage (27.08.2019) geplant haben, informiert die Stadt Brilon darüber, dass die unter TOP 2.1 des öffentlichen Teils vorgesehene „Vorstellung des Gutachtens des LANUV zum “Magergrünland östlich Petersborn”“ gestern seitens des Vertreters des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) aus persönlichen Gründen abgesagt werden musste. Aufgrund der Kurzfristigkeit kann auch kein Ersatzvertreter des LANUV den Vortrag am heutigen Tage übernehmen. Die Stadt Brilon befindet sich in Gesprächen zur Vereinbarung eines neuen Termins.

Quelle: Andrea Wind, Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon