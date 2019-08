25 Jahre Eggeabtrieb in Rösenbeck

Bunter Umzug und Party mit der Band „Livehaftig“

brilon-totallokal: Was damals ganz klein in Rösenbeck begann, ist heute – 25 Jahre später – weit über die Grenzen der Stadt Brilon und des Sauerlandes bekannt und beliebt. Jedes Jahr kommen Zuschauer von Nah und Fern zum Eggeabtrieb nach Rösenbeck.

In diesem Jahr steigt das Event, das damals vom Gemischten Chor ins Leben gerufen wurde und mittlerweile vom Dorfgemeinschaftsverein ausgerichtet wird, am Samstag, 5. Oktober. Los geht’s wie immer um 14:00 Uhr an der Rösenbecker Hütte an der Egge.

Von dort aus setzt sich der Umzug in Bewegung durch das Dorf in Richtung Schützenhalle. Bunt geschmückte Tiere, Trecker und Wagen aller Art (darunter auch ein paar echte „Schätzchen“) sowie verschiedene Fußgruppen bieten auch in diesem Jahr ein tolles Bild für die Zuschauer. Musikalisch begleitet wird der Umzug von den Musikvereinen aus Rösenbeck und Bontkirchen. In der Schützenhalle warten nach der Ankunft Kaffee und Kuchen, Heißes vom Grill, kühle Getränke an der Theke und zu späterer Stunde auch leckere Drinks an der Cocktailbar auf die Gäste. Die Bontkirchener Musiker und Musikerinnen begleiten das Ganze am Nachmittag mit bekannten und beliebten Märschen und Polkas.

Um 18:00 Uhr steigt der Partypegel dann langsam aber sicher weiter: Der Dorfgemeinschaftsverein hat zum Vierteljahrhundert-Jubiläum die bekannte Band „Livehaftig“ verpflichtet. Als „Liesel & Franz und die original Geisecker Lausbuam“ werden sie auf dem Eggeabtrieb von Bläsern begleitet und sorgen für eine Mischung aus aktuellen Partyhits, zeitlosen Klassikern und natürlich zünftiger Oktoberfest-Musik.

Der Dorfgemeinschaftsverein, alle im Zug Mitwirkenden sowie die Band „Livehaftig“ freuen sich auf einen tollen 25. Eggeabtrieb in Rösenbeck und laden schon jetzt herzlich ein. Der Eintritt in die Schützenhalle ist wie immer frei.

Foto: Ulrich Trommer, brilon-totallokal.de

Quelle: Andreas Kemper, i.A. des Dorfgemeinschaftsvereins

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon