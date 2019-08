Hilfe leisten können, wenn es darauf ankommt

Neues Fahrzeug für die Löschgruppe Assinghausen

brilon-totallokal: Assinghausen. Retten und Hilfe leisten, wenn es darauf ankommt – das ist die Sache der Freiwilligen Feuerwehr: Damit die engagierten Kameradinnen und Kameraden für ihre im wahrsten Wortsinn mitunter lebenswichtige Aufgabe bestens ausgerüstet sind, hat Bür-germeister Wolfgang Fischer jetzt ein neues Löschfahrzeug an die Löschgruppe Assinghausen der Freiwilligen Feuerwehr übergeben.

„Bleiben sie wachsam für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und kommen sie aus all ihren Einsätzen gesund zurück“, appellierte Wolfgang Fischer an die „Asker“ Feuer-wehrkameraden und –kameradinnen. Mit dem neuen Fahrzeug – einem so genannten

„Mittleren Löschfahrzeug“ (MLF) sei die Löschgruppe nun gut für ihre Aufgaben ausgerüstet. Hintergrund: In Abstimmung mit der Wehrführung und den Einheiten hat die Stadt Olsberg ein Konzept zur Beschaffung der mittleren Löschfahrzeuge (MLF) entwickelt und auch im Brandschutzbedarfsplan festgeschrieben.

Im Einsatz deckt ein MLF ein breites Spektrum an Möglichkeiten ab: Die 220 PS starken Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von knapp 7,5 Tonnen verfügen über einen 600-Liter-Wassertank, Lichtmast, hydraulisches Rettungsgerät und Steckleiter. Zudem sind sie mit Schaummittel, Tauchpumpe und Motorsäge ausgestattet.

Die Gesamtkosten des Fahrzeugs belaufen sich auf 237.000 Euro. Das Fahrgestell wurde von der Firma MAN geliefert und der Aufbau wurde durch die Firma Rosenbauer gefertigt. Die Lieferzeit von der Bestellung bis zu Auslieferung betrug 13 Monate. Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Die ersten positiven Reaktionen aus der Löschgruppe Assinghausen haben wir bereits vernommen. Das zeigt, dass dieses Fahrzeug den heutigen Anforderungen gerecht wird.“

Trotz der äußerst angespannten finanziellen Lage der Stadt Olsberg: Der Brandschutz habe auch künftig einen besonderen Stellenwert, unterstrich Wolfgang Fischer. Der Brandschutzbedarfsplan werde fortgeschrieben „und weitere Fahrzeuge werden in den kommenden Jahren angeschafft.“

BU.: Bürgermeister Wolfgang Fischer (3.v.li.) übereichte ein neues MLF an die Löschgruppe Assinghau-sen: (v.li.) die stv. Wehrführer Sebastian Völmecke und Stefan Kesting, der stv. Löschgruppenführer Florian Stratmann, Löschgruppenführer Tobias Nöllke und Wehrführer Marc Stappert.

Bildnachweis: Stadt Olsberg

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

