Damentag im GC Brilon

Sternekoch überraschte die Golferinnen

brilon-totallokal: Immer wieder hält Ladiescaptain Rosi Baumann an den Damentagen im GC Brilon eine Überraschung für die Teilnehmerinnen bereit.

Einmal sind es originelle Preise, gespendet von Förderern unserer Lieblingssportart, manchmal gesellen sie sich auch zu einem Imbiss dazu. Am 22. 8. bat Sternekoch Sören Anders, bekannt aus der Sendung ARD Buffett, zu einem Cocktail und Snacks am Starterhaus. Sören Anders ist ein Freund der Familie Baumann und alle Damen genossen an diesem herrlichen Sommerabend die Stunden am Golfplatz.

Die Preise, gesponsert von „Anziehend“ in Brilon, waren für die Gewinnerinnen ein besonderer „Nachtisch“.

Gespielt nach Stableford siegten in 3 Klassen: A: Friederike Driller vor Ulrike Mann, B: Elisabeth Dickel vor Anna Bartmann und C: Kordula Hogrebe vor Margarete Hoffmeier.

„Das war mal wieder ein Highlight“, so lautete das Fazit der Damen, als sie nach Stunden auseinandergingen.

