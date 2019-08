Heute: Volksbank Firmenlauf

Brilon-Totallokal: Heute am Marktplatz in Brilon!

brilon-totallokal: „Wir haben uns wieder einiges vorgenommen,“ kündigte Organisator Hans-Joachim Meier, Event-Agentur adiepro Salzkotten, beim Pressegespräch am 22. Mai 2019 in den Räumlichkeiten des Veranstalters, der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, an. Schließlich findet der Firmenlauf seit nunmehr 10 Jahren statt und erfreut sich immer mehr steigender Beliebtheit. Im letzten Jahr ist die 1000-Teilnehmer-Marke erstmalig geknackt worden! Hans-Joachim Meier hielt eine Rückschau auf die zunächst bescheidenen Anfänge im Jahr 2010. Damals waren 70 Teilnehmer auf einer deutlich kleineren Strecke unterwegs und die Zeiten wurden noch händisch gestoppt. Umso erfreulicher ist die Entwicklung dieser Veranstaltung zu sehen. „Dieses sportliche Event ist nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Brilon wegzudenken. Es ist für alle Beteiligten eine gewinnbringende Sache,“ so Oliver Dülme, BWT Brilon. „Am Anfang stand die Idee und daraus hat sich eine mittlerweile 10 Jahre dauernde Erfolgsgeschichte entwickelt,“ konnte Karl-Udo Lütteken, Vorstand Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, mit Stolz verkünden.

Save the day!

Am Freitag, den 30. August 2019, ist es wieder soweit. Los geht es um 15.00 Uhr mit der vom Gesundheitsnetzwerk PRAENET initiierten „Warm-up-Party“, bei der natürlich auch „Frank und seine Freunde“ nicht fehlen werden. Die Läufe starten um 16.00 Uhr mit dem Bambini- und Schülerlauf. Teilnehmen dürfen Kindergartenkinder ab 4 Jahren und Grundschulkinder. Die Stadtwerke Brilon spenden pro Anmeldung 1,50 € an den entsprechenden Kindergarten bzw. die entsprechende Schule.

Um 17.30 Uhr beginnt der Firmen-Staffellauf powered bei der Fa. Egger. Die Laufteams rekrutieren sich aus öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Institutionen der Stadt Brilon. Auch Vertreter der Politik werden antreten.

Der Volksbank Firmenlauf startet um 19.00 Uhr. Die Teilnehmer kommen aus dem gleichen Umfeld wie beim Firmen-Staffellauf. Der REMBE Azubi-Cup ist eine eigene Wertung im Rahmen des Volksbank Firmenlaufs und ist an alle Auszubildenden gerichtet. Die Wertung erfolgt in den Disziplinen Staffellauf und Firmenlauf. In diesem Jahr ist im Wertungssystem aufgrund datenschutzrechtlicher Vorschriften neu, dass die automatische Zeitnahme direkt über datacapo (IT sports services GmbH) erfolgt.

Um 20.00 Uhr findet auf dem Marktplatz die Siegerehrung statt und die anschließende After-Run-Party läutet das Altstadtfest ein!

Noch weitere wichtige Termine!

Am Dienstag, den 9. Juli 2019, findet um 19.00 Uhr in der Briloner Volksbank erstmalig eine Talkrunde mit dem vielversprechenden Thema „ Sport trifft Wirtschaft“ statt. Die Einladungen an die Firmen werden zeitnah herausgehen.

Laufeinsteigern und ambitionierten Läufern und Läuferinnen bietet sich wieder der Lauftechnik Workshop vom Gesundheitsnetzwerk Praenet bei der Fa. Rembe an. Am ersten Dezemberwochenende 2020 fungiert Brilon als Veranstaltungsort für die Jahreshauptversammlung der „German Road Races (GRR) e.V.“. Seit nunmehr drei Jahren gehört der Volksbank Firmenlauf dieser Interessengemeinschaft von großen Laufveranstaltern an.

Quelle: Ursula Schilling / Bild: Volksbank Firmenlauf 2018

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon