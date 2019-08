Elleringhauser Messdienerfahrt 2019 – 20-jähriges Jubiläum!

Ich packe meinen Koffer und nehme mit … gute Laune, Musik, Sonnenbrille, kurze Hose und vieles mehr

brilon-totallokal: So ging es für die Messdiener aus Elleringhausen bereits zum 20. Mal auf Messdienerfahrt. Ein Wochenende voller Spiel und Spaß wartete auf sie. Die Jubiläumsfahrt ging vom 28. – 30.06. zum Wasserschloss Wülmersen bei Trendelburg .

Von „Gaby und Lissa“ initiert, gehört es seit dem Jahr 2000 zur Tradition der Messdiener einmal im Jahr eine gemeinsame Wochenendfahrt zu machen. Alle sind dabei, egal ob klein oder groß, jung oder alt. Durch Fortführung der Messdinerleitung und Organisation durch „Britta und Nina“, besteht das Leitungsteam heute aus ehemaligen Messdienern, die sich die jährlichen Aktionen und die Fahrt selber nicht entgehen lassen wollen. Bei den unterschiedlichsten Unterkünften, wurde auch die Nordseeinsel Ameland schon 2 Mal angesteuert.

Das Gelände in Wülmersen hatte jede Menge zu bieten. Neben vorbereiteten Spielen, Lagerfeuer am Abend und vielem mehr konnten sich die Kinder, Jugendlichen, Leiter und Kochmuttis draußen austoben und drei schöne Tage bei bestem Wetter verbringen. Am Samstag wartete eine große Überraschung auf die Messdiener. Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums durften alle gemeinsam eine Kanutour auf dem Fluss Diemel unternehmen.

Nach einer langen Wanderung über Stock und Stein fühlte man sich zwischenzeitlich nicht nur wie ein Messdiener, sondern ebenfalls wie ein frisch gebackener Pfadfinder. Angekommen am Sammelplatz vor den Kanus tankten alle nochmal kurz ihre Kräfte und dann ging es auch schon los. 12 Kanus wurden auf gemischte Teams mit jung und alt verteilt. Oberste Priorität war: Bitte nicht ins Wasser fallen. Bei vielen ging es gut und sie kamen mehr oder weniger trocken nach 90 Minuten wieder am Ufer an, bei dem ein oder anderen Kanu lief es nicht immer glatt – sie kenterten. Das war noch ein Grund mehr, eine große Wasserschlacht für alle zu eröffnen. Bei der Hitze von 30 Grad trockneten die Klamotten auch wieder ruck zuck.

Eine gruselige Nachtwanderung und ein Lagerfeuer machten den Abend perfekt. Den Messdienern hat die Fahrt super gefallen: „Es war eine tolle Fahrt und das absolute Highlight war die Kanu Tour.“ „Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr, wenn wir wieder auf Messdienerfahrt fahren, es ist immer so cool“ (Kinder). Aber auch die Eltern konnten dieses Jahr durch Fotos und ein Video zum 20-jährigen Jubiläum mal hinter die Kulissen gucken und waren überwältigt: „Es ist echt toll, dass ihr euch immer soviel Zeit nehmt und unseren Kids ein so tolles Wochenende bietet. Durch die tollen Bilder und das Video bekommt man gezeigt, wieviel Mühe, Spaß und Geduld ihr in unsere Kinder steckt. Sie fühlen sich immer sauwohl in eurer Obhut. Vielen Dank an euch alle.“(Eltern)

Ein großes Dankschön an dieser Stelle geht an unsere unglaublichen Kochmuttis, die sich jedes Jahr aufs Neue bereit erklären, für die rund 50-köpfige Rasselbande das leckere Essen zu zubereiten. (xxx Weiteres Danke…) Leider ging das Wochenende in Wülmersen viel zu schnell vorbei, doch die Vorfreude auf das nächste Jahr ist schon jetzt riesig. Dann findet die Fahrt vom 19. – 21.06.2020 statt.

Quelle: Sophie Wiegelmann, Messdiener Elleringhausen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon