Sieben Ziele in Italien auf Wunsch klimaneutral erreichbar

DER SCHMIDT mit neuem Flugprogramm ab PAD

brilon-totallokal: Der Reiseveranstalter DER SCHMIDT legt ein neues Programm am Paderborn-Lippstadt Airport auf. Ab dem kommenden Frühjahr stehen sieben Reisen nach Italien zur Auswahl. Durchgeführt werden die Flüge im Vollcharter von der Fluggesellschaft Sundair, die dafür einen Airbus A320 mit 174 Sitzplätzen einsetzt.

Die fünf bis achttägigen Reisen sind Bestandteil einer Partnerschaft zwischen DER SCHMIDT und dem Paderborn-Lippstadt Airport und finden im Zeitraum vom 25. März bis 24. Juni 2020 statt. Ziele sind neben der ewigen Stadt Rom, der Golf von Sorrent und Apulien, Sardinien, Sizilien, Ischia und die Liparischen Inseln. Die Reisen können jeweils durch hinzubuchbare Ausflugspakete oder Führungen individualisiert werden.

In Zusammenarbeit mit der Schweizer Stiftung myclimate bietet DER SCHMIDT eine Kompensationsmöglichkeit des auf dem betreffenden Flug entstandenen CO 2 -Ausstoßes an. So kann der Gast auf Wunsch für nur € 15,- klimaneutral reisen. Der Betrag fließt in vollem Umfang in ein Wiederaufforstungsprojekt in Nicaragua.

Im Bereich Umweltarbeit geht DER SCHMIDT mit seinem speziell für Flugreisen neu gegründeten Tochterunternehmen „momento“ einen weiteren Schritt. Denn so können die Flüge ab Paderborn in eine Flugnetzplanung integriert werden, was den deutlich effizienteren Einsatz der Flugzeuge ermöglicht. Das schont die Umwelt und führt zu ökonomisch wie ökologischen Vorteilen. In diesem Zuge ist auch das Hotelportfolio kräftig gewachsen.

„Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer exklusiven Reiseangebote vom Paderborn-Lippstadt Airport. Die Verbindung aus kurzen Wegen am Heimathafen und persönlicher Betreuung durch unsere Reisebegleitung bereits am Airport ermöglicht es uns, hier ein ganz besonderes Reiseerlebnis zu Zielen anzubieten, die in der Region sonst nicht verfügbar sind“, sagt Philipp Cantauw, Geschäftsführer der Reisebüro Schmidt GmbH.

„Mit dem neuen DER SCHMIDT Flugprogramm sind ab kommendem Frühjahr beliebte Italienziele wieder direkt ab PAD erreichbar. Die attraktiven Zusatzflüge stellen eine Bereicherung unseres Flugangebots in den Mittelmeerraum dar, das sich in der Region großer Beliebtheit erfreut“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Die Reisen können ab sofort in allen DER SCHMIDT Vertragsreisebüros, auf der eigens eingerichteten Internetseite www.fliegen-ab-paderborn.de sowie unter der kostenlosen Hotline 0800 38 300 38 gebucht werden.

Ziel Datum Rom 25. März bis 29. März 2020 Golf von Sorrent 08. April bis 15. April 2020 Ischia 08. April bis 15. April 2020 Sardinien 29. April bis 06. Mai 2020 Sizilien 20. Mai bis 27. Mai 2020 Liparische Inseln 20. Mai bis 27. Mai 2020 Apulien 17. Juni bis 24. Juni 2020

BU.: Sundair bringt 2020 für DER SCHMIDT Reisende ab PAD nach Italien

Bildquelle: Sundair

Quelle: Stefan Hensel, Paderborn-Lippstadt Airport

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon