Neue Veranstaltungsreihe „Musik am Mittwoch“ startet

Kantorei St. Petrus und Andreas Brilon beginnt

brilon-totallokal: Die Kantorei St. Petrus und Andreas Brilon eröffnet als erstes Ensemble am Mittwoch, 4. September 2019 um 19.00 Uhr die neue Veranstaltungsreihe „Musik am Mittwoch“ in der Evangelischen Stadtkirche Brilon.

Unter Leitung von Frau Howard-Friedland werden die Sängerinnen und Sänger ein vielseitiges Repertoire mit Werken von Mozart, Arcadelt, Jacob de Haan, John Rutter und anderen zu Gehör bringen. Kirchenmusik, die international immer wieder zur Aufführung kommt und die Herzen der Menschen damals wie heute berührt.

„Lassen Sie sich überraschen – auch solistisch wird einiges geboten. Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer werden in den Genuss eines anspruchsvollen Konzertabends kommen“, versprechen Kantorei und Veranstalter. Der Eintritt ist frei!

Die neue Reihe „Musik am Mittwoch“ wird veranstaltet von BWT-Brilon Kultour und freundlich unterstützt von der Sparkasse Hochsauerland und der Ev. Kirchengemeinde Brilon.

Fotoquelle: Kantorei St. Petrus und Andreas Brilon

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon