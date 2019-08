Sperrung der Derkeren Straße

Die Straßenbauarbeiten in der Südstraße gehen dem Ende entgegen

brilon-totallokal: Es ist vorgesehen, den derzeit gesperrten Abschnitt von der Einmündung Kattenhagen aufwärts vom 9. bis 11. September zu asphaltieren.

Da im Zuge der Bauarbeiten der neue Kanal in der Südstraße an den vorhandenen Kanal in der Derkeren Straße angeschlossen werden musste, erstecken sich die Asphaltierungsarbeiten auch auf die Derkere Straße.

Zu diesem Zweck muss die Derkere Straße am Mittwoch, 11. September, ganztägig für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Das bedeutet, dass die Derkere Straße vorübergehend als Sackgasse endet und man vom Derker Tor nicht mehr auf direktem Weg zur Königstraße fahren kann. Es wird eine Umleitung über die Niedere Mauer und die Niedere Straße ausgewiesen. In der Niederen Straße wird zu diesem Zweck (wie bei der Michaeliskirmes) die Einbahnstraßenregelung vorübergehend aufgehoben, sodass dort in beide Richtungen gefahren werden kann.

Daneben besteht weiterhin die Möglichkeit, über die Propst-Meyer-Straße in die Königstraße zu fahren. Die Stadt Brilon bittet alle Verkehrsteilnehmer, die geänderte Beschilderung zu beachten.

Quelle: Andrea Wind, Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

