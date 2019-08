Städtebauförderung

Rund 3,9 Millionen Euro für Brilon und Winterberg

brilon-totallokal: Zwei Förderbescheide über insgesamt rund 3,9 Millionen Euro konnte am 29.8. 2019 dem Regierungspräsident Hans Josef Vogel an die Bürgermeister der Stadt Brilon, Dr. Christof Bartsch, und der Stadt Winterberg, Werner Eickler, überreichen.

Mit Mitteln aus dem Förderprogramm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (ISIQ) in Höhe von 2.941.713 Millionen soll in Brilon die Außensportanlage „Zur Jakobuslinde“ für ein umfassenderes Sport und Freizeitangebot für den Schulsport, ortsansässige Jugendliche und Vereine modernisiert werden. So wird der derzeitige Natur zu einem Kunstrasenplatz für Fußball und American Football, die Laufbahn wird als Tartanbahn umgewandelt und die Leichtath letikanlagen werden durch einen Neubau der Kugelstoß und Weitsprunganlage saniert. Neuentstehen ein Kleinspielfeld und auf der Hälfte des derzeitigen Ascheplatzes Tennisplätze.

953.100 Euro aus dem Städtebauförderprogramm für kleinere Städte und Gemeinden werden in Winterberg eingesetzt. Mit dem aktuellen Zuwendungsbescheid werden die Erstellung eines Flächennutzungskonzeptes u.a. zur Entwicklung des ehemaligen Schulgebäudes für den Ortsteil Siedlinghausen, eine Platzgestaltung / Neue Mitte in Niedersfeld mit Aufenthaltsqualität, die Umgestaltung des Aktiv und Vitalparks in der Nähe der Winterberger Innenstadt, das Quartiersmanagement und ein Verfügungsfond für Innenstadt Initiativen zur Förderung von privatem Engagement unterstützt.

BU.: (v.l.) Regierungspräsident Hans, Josef Vogel und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Brilon Quelle: Bezirksregierung Arnsberg

