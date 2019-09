Bilder: Briloner Altstadtfest 2019

(Hier zu den Bildern) „Lecker auf die Gabel – fein was auf die Ohren“

Zahlreiche Besucher kamen am Wochenende zum Briloner Altstadtfest, das auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Programm aus Kleinkunst und Musik für Jung und Alt bereithielt. Neben süßen und herzhaften Leckereien und besten Einkaufsmöglichkeiten wurde den Besuchern hochkarätige Unterhaltung geboten. Am Samstag nahm das Altstadtfest Fahrt auf – und zwar auf mehreren Bühnen gleichzeitig. Gauklerspiele, Theater und Tanz sorgten bei den Besuchern für Kurzweil. Am Samstagabend sorgte die Band „80Special" mit dem Sound der 80er Jahre für Stimmung auf dem Briloner Marktplatz.

Großer Besucher-Andrang herrschte auch am verkaufsoffenen Sonntag, als u. a. die historischen Spiele wie die „Eierknacker“ und die „Burgbelagerung“ auf der Hansemeile sowie das Duo „Loopy Two“ und die „Matrosen Ahoi“ in der Innenstadt für Unterhaltung sorgten. Nostalgie pur wurde beim ersten Briloner Tweed Run geboten. Die alten Fahrräder und das passende Outfit der Teilnehmer waren für die Altstadtfestbesucher ein besonderer Hingucker. Die Briloner Rhönradturner zeigten in beeindruckender Weise ihr Können. Zusätzlich zu den Verkaufs- und Infoständen entlang der Bahnhofstraße gab es auf der „Hansemeile“ rund ums Rathaus und am Anfang des Steinwegs viel zu entdecken. So war auch die 31. Auflage des Briloner Altstadtfestes eine rundum gelungene Veranstaltung, die sich fest im Terminkalender der Hansestadt etabliert hat.

