Briloner Rockband Rustikarl: Song wird zur Fanhymne

Den fünf Jungs der Briloner Rockband Rustikarl ist mit ihrem Song „Mein Freund ist Sauerländer“ eine echte Fanhymne gelungen

brilon-totallokal: Kurz vor dem Auftakt der Erstliga-Meisterschaftssaison der Iserlohn Roosters hat das Lied bereits einen Kultstatus bei den Fans erreicht. Ein Grund dafür ist der Abspann des Films „Eishölle am Seilersee – Geschichten aus 60 Jahren Eishockey-Faszination im Sauerland“, der mit dem kompletten Rustikarl-Song emotional unterlegt ist. Der Dokumentarfilm ist ein Zeitdokument und konnte erst durch Crowdfunding von über 1000 Unterstützern realisiert werden.

Zum Hexenkessel am Seilersee passt der rockige und freche Sound von Rustikarl besonders gut. So durfte sich die junge Band auch bereits auf einem Fantreffen der Szene und dem offiziellen Fanfest der Iserlohner Roosters live auf der Bühne präsentieren. Zum ersten Heimspiel der Roosters am 15.09. gegen die Straubing Tigers sind Chris, Kai, Fionn, Björn und Philipp natürlich mitten im Fanblock dabei.

Doch auch danach geht es für Rustikarl spannend weiter: am Freitag, 18. Oktober wartet mit Rock im Keller, einem Konzert zusammen mit der Düsseldorfer Punkrock-Band ROGERS in Marsberg, ein weiteres Highlight. Der Songtitel„Mein Freund ist Sauerländer“ wurde bisher lediglich digital veröffentlicht und wird auch ein Teil des zweiten Rustikarl-Albums sein, welches im Frühjahr 2020 erscheinen soll. Die Planungen zur Produktion des neuen Albums laufen bereits auf Hochtouren.

