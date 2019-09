Gemeinsam sportliche Herausforderungen meistern

Team EGGER erfolgreich bei Europas größtem „Jedermann-Radrennen“

brilon-totallokal: Bereits zum vierten Mal trafen sich kürzlich radbegeisterte Mitarbeiter von EGGER und deren Freunde, um gemeinschaftlich an Europas größtem Radrennen, den EuroEyes Cyclassics in Hamburg, teilzunehmen. Die Radfreunde aus den Werken in Brilon und Wismar nahmen an allen drei Distanzen erfolgreich teil.

Das Besondere: Die Hamburger Cyclassics sind gleichzeitig ein Weltcup-Rennen, da direkt nach den „Jedermännern“ die besten Radsportler der Welt auf derselben Strecke um den Titel kämpfen. Dabei bietet das Radrennen mit drei unterschiedlichen Distanzen über 60, 100 und 160 km für jeden sportlichen Anspruch das richtige Streckenpaket durch Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Strecken gehören zu den schönsten Stadtkursen der Welt – weder Autos noch Ampeln stören den Fahrfluss, während links und rechts die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt Hamburg und die schönsten Landschaften Schleswig-Holsteins vorbeirauschen. Perfekte Voraussetzungen also für einen tollen Wettkampf und ein unvergessliches Radsportwochenende. Aber auch sonst gab es beste Rahmenbedingungen: Die mehr als 15.000 Starter wurden von strahlendem Sonnenschein und nur leichtem Küstenwind begleitet.

Das Team von EGGER war in diesem Jahr mit 14 Fahrern auf allen drei Distanzen vertreten. Und wenn auch der Teamgedanke im Vordergrund stand, so ging es nicht ganz ohne sportlichen Ehrgeiz: Auf der 100 Kilometer Distanz erreichte das Team einen hervorragenden 34. Platz und auf der 160er Runde erkämpften sich die Mitarbeiter einen überragenden 13. Platz. Mit von der Partie waren auch die Geschäftsführer Paul Lingemann und Martin Ansorge: „Eine sensationelle Veranstaltung. Wir sind sehr stolz auf unsere Teams. Das Wichtigste ist aber, dass alle glücklich und vor allem unversehrt ins Ziel gekommen sind“, waren sich beide einig.

Auch der Termin für die 25. Jubiläums-Ausgabe der Cyclassics steht schon wieder: Am 16. August 2020 geht es in Hamburg in die nächste Runde und das EGGER Team wird erneut dabei sein.

Foto: EGGER Holzwerkstoffe

