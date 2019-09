Samstag 26.10.19 Staudentauschbörse im Museumsgarten Brilon

Merk dir schon jetzt, welche Stauden du zu viel im Garten hast und sammle Samen und Ableger deiner Lieblingspflanzen, die du mit anderen tauschen möchtest.

brilon-totallokal: Das Museum Haus Hövener lädt alle Gartenfreunde in den Museumsgarten in der Bahnhofstraße ein. Die Staudentauschbörse bietet allen Hobbygärtnern, eine gute Gelegenheit, neue Pflanzen in ihren Gärten blühen zu lassen und mit anderen Interessierten Erfahrungen auszutauschen.

Wie funktioniert die Staudentauschbörse?

Sofern es dein Garten hergibt, bring mit, was zu groß oder zu viel geworden ist: Stauden, Blumenpolster, Setzlinge, Knollen, Samen, Gräser, Pflanzen und Pflänzchen. Wir freuen uns besonders, wenn du nicht nur etwas mitnimmst, sondern auch etwas Tauschbares mitbringen. Das macht die Börse erst recht interessant, farbenfroh und vielfältig. Das Museumsteam freut sich auf einen lebhaften Staudentausch.

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon