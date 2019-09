Tag des Geotops im Museum Haus Hövener am 15. September

Schieferbergbau im Sauerland

brilon-totallokal: Das Gestein des Jahres 2019 ist der Schiefer, so entschieden durch ein Expertengremium unter Leitung des Berufsverbandes Deutscher Geowissenschaftler.

Aus diesem Anlass sollen die Entstehung, der Abbau und die Verarbeitung dieses besonderen Gesteins erläutert werden. Der Schiefer, schon seit der Antike ein beliebter Baustoff, ist namensgebend für das Rheinische Schiefergebirge. Er ist hier weit verbreitet. Noch heute wird er z. B. in Bad Fredeburg durch die Firma MAGOG abgebaut. Es gibt zahlreiche stillgelegte Gruben. Eine von ihnen ist die Schiefergrube Christine in Willingen, die unter fachkundiger Führung besichtigt wird. Die Exkursionsteilnehmer erfahren an dieser Stelle, in dieser besonderen Umgebung, unter welchen Bedingungen es zur Entstehung und Ausbildung dieses hochwertigen Baumaterials gekommen ist und mit welchen Arbeitsmethoden der Schiefer abgebaut wurde. Im Anschluss an die Exkursion wird am Beispiel des Museums Haus Hövener die Schiefereindeckung erläutert und die Teilnehmer haben Gelegenheit selbst Hand anzulegen und den Schiefer zu bearbeiten.

Programm

Kontakt/ Museum Haus Hövener · Am Markt 14 · 59929 Brilon · Tel.: 02961 9639901

Anmeldung: E-Mail: museum@haus-hoevener.de

Treffpunkt: Museum Haus Hövener (Parkmöglichkeit Schulhof H.-Lübke-Schule, Franziskusstraße)

Zeiten: 10:00 Uhr

Dauer: 3,5 Stunden

Kosten: 12,00 € (Anmeldung erforderlich)

Leitung: Dipl.-Geol‘in. Annette Bette (Museum Haus Hövener), Brilon Mitwirkung von Dipl.-Geol’in Barbara Driesen (Geologischer Dienst NRW), Krefeld

Führerin: Apollonia Held-Wiese (Waldpädagogin und Geoparkführerin Museum Haus Hövener), Brilon

Hinweise: Untertage sind die Temperaturen mit 8 °C auch im Sommer kühl. Es wird empfohlen, entsprechende Kleidung mitzunehmen und auf festes Schuhwerk zu achten.

