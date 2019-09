Exklusive Neuheiten-Show 2020

Besorg Dir eine VIP- Einladung und entdecke als Erster die Neuheiten und Trends 2020

brilon-totallokal: Alles neu macht der September! – Das ist zumindest bei uns der Fall und das gesamte Team von Liquid-Life bereitet sich auf die neue Saison vor. Unser Lager ist voll mit den angesagtesten Neuheiten für 2020. Wir können es kaum abwarten, Euch die neuesten Trends und Innovationen exklusiv vorzustellen!

Das Warten hat endlich ein Ende: Am 13. + 14. September 2019 könnt Ihr bei der Neuheiten-Show in unserem Store am Ostring 2 in Brilon die brandneuen Trends unserer Top-Hersteller wie Cube, Specialized, Focus oder TREK bestaunen und natürlich auch testen. Egal, ob Mountainbike, E-Bike, Enduro, Gravel- oder Roadbike – wir zeigen zwei Tage lang, auf was Ihr Euch im nächsten Jahr freuen könnt. Wir haben sogar eine extrem starke Markenneuheit im Sortiment, die wir nicht mehr länger geheim halten wollen!

Außerdem könnt Ihr Euch auf eine echte Weltneuheit freuen: Wir stellen Euch den neuen Bosch Performance Line CX 2020 vor! Bosch hat seinen Spitzenmotor komplett überarbeitet und um 1,4kg abgespeckt. Der neue 2,79kg leichte Bosch 2020-Motor bringt es zwar wie sein Vorgänger auf 75Nm Drehmoment, aber mit bis zu 340 Prozent perfekt dosierter Unterstützung, sorgt er für deutlich mehr Kraft. Auch der Akku bringt es auf satte 625 Wh und für alle, die das neue Modell testen wollen, haben wir eine Teststrecke in unserem 800 qm großen Store aufgebaut.

Das Technikteam steht Euch ebenfalls für Fragen rund ums Rad zur Verfügung und die Neuheiten in Sachen Bremsen und Schaltung können ausgiebig getestet und unter die Lupe genommen werden.

Außerdem könnt Ihr die aktuelle Baustelle unseres neuen Logistikzentrums sowie die Baustelle des GYM B7 besichtigen und einen Einblick in das Konzept des ambitionierten Fitness-Teams erhalten. Miriam und Mark Ebbers freuen sich auf Eure Fragen rund um Fitness, Training und das neue GYM.

VIP-Event am Freitag

Den Einstieg in das brandheiße Wochenende macht der exklusive VIP-Event am Freitagabend von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr, für den Ihr ab sofort in unserem Store, im QUADRO Coffee Roasters oder online kostenlose Eintrittskarten sichern könnt. In ungezwungener und entspannter Atmosphäre steht Euch das gesamte Team für Fragen zur Verfügung und verköstigt Euch mit leckerem Flammkuchen, ausgesuchten Weinen und Bier aus dem QUADRO Coffee Roasters. Mit der Eintrittskarte erhaltet Ihr sogar eine kostenlose Snackbegleitung inklusive Begrüßungsgetränk! Natürlich ist auch das Café geöffnet und erwartet Euch mit einem Coffee-Tasting. Wer also die leckeren Spezialitäten des eigenen direkt gehandelten Parzellenkaffees kennenlernen will, ist ebenso eingeladen den Abend mit uns zu verbringen.

Für alle, die am Freitag nicht dabei sein können, geht es am Samstag von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr weiter! Wir erwarten Euch mit einer geballten Ladung Trends und Neuheiten und freuen uns wie bolle, dass Ihr mit uns am Start seid und das Wochenende mit uns verbringt. Für alle Schnäppchenjäger unter Euch gibt es an diesen zwei Tagen 20% auf die aktuellen Bike & E-Bike Auslaufmodelle 2019 sowie Zubehör und Bekleidung.

Die Teams von Liquid-Life, GYM B7 und QUADRO Coffee Roasters freuen sich auf Euch!

