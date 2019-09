Jahresfahrt des VBE Olsberg nach Osnabrück

In Osnabrück besuchte man das historische Rathaus, in dem parallel zu Münster im Jahre 1648 …

brilon-totallokal: Olsberg. Das diesjährige Ziel der Jahresfahrt des VBE-Ortsverbands Olsberg am 7. Sept. 2019 war die Friedensstadt Osnabrück. Die Reiseleiter Egon Specht und Godehard Fischer hatten zusätzlich noch einige interessante Orte ausgesucht.

Auf dem Weg nach Osnabrück besichtigte die Gruppe das Traktoren- und Landmaschinenmuseum in Melle-Buer. Auf der 1000 qm großen Ausstellungsfläche konnte man neben verschiedenen Traktoren auch landwirtschaftliche Geräte aus der Zeit von 1850 bis 1960 bewundern.

Ganz in der Nähe waren die Saurierfährten von Barkhausen zu bestaunen. Dieses Naturdenkmal ist eine senkrecht verstellte Felswand aus Sandstein mit Fußspuren kleiner und großer Saurier. Auch die Promenade am Mittellandkanal in Bad Essen fanden die Teilnehmer sehr schön und einen Besuch wert.

In Osnabrück besuchte man das historische Rathaus, in dem parallel zu Münster im Jahre 1648 der Westfälische Friede nach dem Dreißigjährigen Krieg geschlossen wurde. Im Friedenssaal vermittelte die äußerst sachkundige Stadtführerin der Gruppe einen Eindruck davon, wie viele Jahre die Verhandlungen dauerten und mit welchen Schwierigkeiten die teilnehmenden Fürsten zu kämpfen hatten. Danach ging es durch die Osnabrücker Altstadt mit ihren schönen Giebelhäusern und historischen Häusern und schließlich zum Dom St. Petrus mit seiner romanischen Fassade und dem sehenswerten Kreuzgang.

