Mittwoch, der 18. September 2019 Kneippwegwanderung- „Fit von Kopf bis Fuß“

Die Natur hält bei dieser Wanderung für Jeden etwas bereit- lernen Sie es zu nutzen. Es geht durchs Papendiek mit vielen Tipps und Anregungen zur kneippschen Gesundheitslehre. Kostenbeitrag: 3,00 Euro für Gäste mit SauerlandCard, sonstige Teilnehmer 5,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

Treffpunkt ist die Olsberg Touristik – von dort geht es mit Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt

Start: 14 Uhr ab Olsberg Touristik, Dauer: Ca. 3 Stunden

Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962-97370

Freitagswanderung – 20. September 2019 „Kneipp-Kraftort-Wanderung im Negertal“

Am Freitag, den 20. September lernen Sie die 5 kneippschen Elemente bei der geführten Wanderung kennen. Von Steinhelle aus geht es durch die Hillerk zur natürlichen Tretstelle in der Neger in Wulmeringhausen. Genießen Sie Schönes, Interessantes und Erfrischendes auf dieser geführten Tour.

Kostenbeitrag: 3,00 Euro für Gäste mit SauerlandCard, sonstige Teilnehmer 5,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

Treffpunkt ist die Olsberg Touristik – von dort geht es mit Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt

Start: 17 Uhr ab Olsberg Touristik, Dauer: Ca. 3 Stunden

Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962-97370

Mittwoch, der 25.September 2019 „Kneipp-Kraftort-Wanderung nach Assinghausen“

Es geht vorbei am Klostergarten, Grimme-Denkmal, Rosen-Rosenkranz und Küsterlandkapelle zum Strüker Stein. Start und enden wird diese Wanderung am Gasthof zur Höhe in Assinghausen.

Kostenbeitrag: 3,00 Euro für Gäste mit SauerlandCard, sonstige Teilnehmer 5,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

Treffpunkt ist die Olsberg Touristik – von dort geht es mit Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt

Start: 14 Uhr ab Olsberg Touristik, Dauer: Ca. 3 Stunden

Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962-97370

Mittwoch, der 02.Oktober 2019 „Kneipp-Kraftort-Wanderung“

Lassen Sie den Alltag hinter sich und schöpfen Sie Kraft bei einer wohltuenden, ca. 3stündigen Wanderung zum Kneipp-Kraftort Friedenskapelle Elleringhausen. Ein toller Panoramablick auf die Bruchhauser Steine belohnen die teilnehmenden Wanderer. Auch das Thema „Kneipp“ kommt nicht zu kurz.

Kostenbeitrag: 3,00 Euro für Gäste mit SauerlandCard, sonstige Teilnehmer 5,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

Treffpunkt ist die Olsberg Touristik – von dort geht es mit Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt

Start: 14 Uhr ab Olsberg Touristik, Dauer: Ca. 3 Stunden

Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962-97370

Quelle: Mechthild Funke, Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon