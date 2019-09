Das Sauerland – Kabarett mit den Twersbraken und Sauerland-Ranger Ömmes

brilon-totallokal: Messinghausen: Am Samstag, den 28.9. präsentiert die St. Vitus Schützenbruderschaft Messinghausen das Sauerland-Kabarett mit den Twersbraken und Ranger Ömmes in der Schützenhalle Messinghausen mit ihrem Programm „Heiße Nächte in Bromskirchen!“. Nachdem im ersten Programm die Sauerländer Eigenarten und Befindlichkeiten im Allgemeinen einer humoristischen Analyse unterzogen wurden, wenden sich die vier Kleinkünstler in ihrem zweiten Programm dem sprichwörtlichen heißblütigen Charakter des Sauerländers und der Sauerländerin zu.

Ihre eigenen Erfahrungen als Schwerenöter, Herzensbrecher und Süßholzraspler zugrunde legend, berichten sie in Liedern, Gesprächen und Szenen aus dem Innenleben der Beziehungsanbahnung. Gerade das Sauerland mit seinen romantischen Tälern, Regengüssen und Autobahnbrücken lädt dazu ein, sich die Herzen zufliegen zu lassen. Während die Twersbraken allzu aufdringliche Groupies abwehren müssen und die Schützenfeste als große Kontaktbörse besingen, ist Ranger Ömmes unglücklich verliebt und konzentriert sich auf naturnahe Betrachtungen der Fortpflanzungsästhetik.

Doch die Twersbraken und Jogalehrer Hubert Pradesh bemühen ihr ganzes Repertoire, um den unglücklichen Ranger aus seiner Krise zu befreien. Nebenbei werden Themen wie die Zuwanderung ausländischer Baumarten, der Einfluss des Sauerlandes auf die Evolution oder Südwestfalen einer kritischen Betrachtung unterzogen.

Karten bekommen Sie an folgenden Vorverkaufsstellen:

Brilon:

Fleischerei Ester, Brilon, 02961/2998

Briloner Stoffparadies, 02961/9859966

Optik Günster, Brilon, 02961/51063

Messinghausen: Fleischerei Ester, 02963/394

Hoppecke: Fleischerei Ester, 02963/396

Bontkirchen: Fleischerei Ester, 02963/9677660

Helminghausen: Gasthof “Zum Diemeltal”, 02991/200

Padberg: Bäckerei Stüttem, 02991/6029

Marsberg: Optik Kemmerling, 02992/1223

Bad Wünnenberg: Optik Kemmerling, 02953/964255

Wann: Samstag, der 28.9. um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr

Wo: Schützenhalle Messinghausen, An der Schechtmecke 23, Messinghausen

Eintrittskarten: 17 € im VVK und 19€ an der Abendkasse