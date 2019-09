Projekt des DRK Brilon startet in die zweite Runde

Angehende Schulkinder erhalten Einblick in die Erste Hilfe

brilon-totallokal: Nach einer erfolgreichen Umsetzung im letzten Jahr geht das Projekt

„Heranführung an die Erste Hilfe für Kinder in Kindertageseinrichtungen“ in die zweite Runde. Gemeinsam mit Ausbilderin Claudia Becker bietet der DRK Kreisverband Brilon e.V. Erste Hilfe-Kurse vor Ort in den Kindertageseinrichtungen an.

Ziel ist es, die angehenden Schulkinder spielerisch mit der Ersten Hilfe vertraut zu machen. Die Kinder erfahren, was sie im Ernstfall unternehmen können und, wie sie Notfälle verhindern können. Mit der Handpuppe „Paul“, Warnwesten und Geschenktüten für die Kinder im Gepäck kommt Claudia Becker in die Kindergärten.

Im Kindergartenjahr 2019/2020 finden die Kurse von Oktober bis Juni freitags von 09:30-11:00 Uhr statt. Interessierte Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Brilon können bei Manuel Kröger vom DRK Brilon unter 02961 9655-16 einen Termin vereinbaren. Für die Kindertageseinrichtungen ist das Angebot kostenlos.

Foto: DRK Brilon, (Mitarbeiter des DRK Kreisverbands Brilon mit Ausbilderin Claudia Becker, Handpuppe „Paul“ und drei Kindern der DRK KiTa Brilon)

Quelle: Simone Ferraz, DRK Kreisverband Brilon e.V.

