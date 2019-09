Großes Finale der „3. Sauerland-Rundfahrt“ am Kahlen Asten in Winterberg 

Zielankunft am 22. September zwischen 14.48 Uhr und 15.08 Uhr / Ferienregion präsentiert sich erneut als Top-Raddestination

Winterberg. Das Finale wird den Radprofis noch einmal alles abverlangen am kommenden Sonntag. Nach rund 150 anspruchsvollen Kilometern geht es hinauf auf das Dach Nordrhein-Westfalens zum Kahlen Asten. Dort endet gegen 14.45 Uhr die „3. Sauerland-Rundfahrt“ durch Südwestfalen. Nach dem Startschuss in Neheim ist auf der gesamten Strecke Stimmung und Spannung vom ersten bis zum letzten Kilometer garantiert. „Die Zielankunft ist natürlich bei jedem Radrennen der Höhepunkt. Ich bin sicher, viele Zuschauer und Radsportfans werden die Athleten lautstark hinauftragen auf den letzten Metern. Wir freuen uns, direkt nach den Bike Games am vergangenen Wochenende und dem Bildchen-Sprint in Siedlinghausen direkt wieder Schauplatz eines großen Radsport-Ereignisses zu sein und die Ferienregion Winterberg und Hallenberg als Top-Destination für den Radsport und Bike-Tourismus zu präsentieren“, sagt Winterbergs Tourismus-Direktor Michael Beckmann.

Wie in der Vergangenheit hat der Bund Deutscher Radfahrer dem Rennen wieder den Zuschlag zum Bundesligarennen erteilt. Obwohl die Runde durch das Land der 1000 Berge noch jung ist, versprüht sie bereits “Klassiker-Atmosphäre“. Hunderte Zuschauer versetzten in den letzten beiden Jahren die Bergwertungen an der Hirschberger Wand, am Arnsberger Schlossberg, dem Niederwald zum Odin bei Meschede und Alp d`Meinkenbracht bei Sundern zur Partymeile. Auch am Kahlen Asten wird die Stimmung prächtig sein, wenn der Sieger die Ziellinie passiert. Ausrichter ist wieder der RC Victoria Neheim in Zusammenarbeit mit vielen Vereinen und Gemeinden aus dem Hochsauerlandkreis. In ihrer vorerst letzten Austragung fand sogar die “Deutschland Tour“ 2008 den Weg nach Winterberg.

Rollende Absperrung der Straßen durch die Polizei

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass am Tag des Rennens die zu befahrenden Straßen zeitweise komplett gesperrt sein werden. Die Polizei arbeitet mit einer rollierenden Absperrung. Das bedeutet, dass der Straßenverkehr kurz vor dem Eintreffen des Rennens angehalten wird und nach der Passage des kompletten Begleittross wieder freigegeben wird. Das bedeutet zwar eine Vollsperrung, aber natürlich nicht überall für den kompletten Renntag, sondern nur für einen kurzen Augenblick.

Je nach Geschwindigkeit des Rennens wird die Zielankunft nach den 150 strammen Kilometern mit mehreren Bergwertungen zwischen 14.46 und 15.08 Uhr erwartet. Kurz vorher fährt der Tross auch durch das Höhendorf Altastenberg. „Es lohnt sich für Gäste und Einheimische auf jeden Fall, zum Kahlen Asten zu kommen. Es ist ein beeindruckendes Erlebnis“, weiß Michael Beckmann, der auch in den kommenden Jahren attraktive Rad-Veranstaltungen in der Ferienregion Winterberg und Hallenberg plant. „Da sind wir in guten Gesprächen mit den nationalen und internationalen Radsportverbänden“, so der Tourismus-Chef, der mit seinem Team der Winterberg Touristik und Wirtschaft sowie den Partnern Winterberg Schritt für Schritt weiter im Bereich des Radtourismus und Spitzensports etablieren möchte. Dabei geht sein Dank auch an die vielen Helfer, die bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen in der Ferienregion immer mit Herzblut dabei sind

Quelle: Ralf Hermann / Textzeit

