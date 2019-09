Programm der Caritas Olsberg 2. Halbjahr

Die Caritas-Konferenz lädt zur 1. Seniorenbegegnung im 2. Halbjahr 2019 ein

brilon-totallokal: Olsberg. Gestartet wird am Dienstag den 1.10.2019 im Pfarrheim in Olsberg. Freuen Sie sich nicht nur auf Geselligkeit bei Kaffee und Kuchen sondern auch auf die Gitarrengruppe von Sandra Körner, die schon im Vorjahr für Schwung gute Laune sorgte. Weiter geht`s am 15.10,2019 mit dem Herbstbasteln für Senioren. Am 29.10.2019 findet der nächste Seniorenkaffee statt.

Am 12.11.2019 lädt Hermann Josef Schmidt zu einer Foto-Video Präsentaton ein. Das Motto lautet“ Mit dem Rad von der Ostsee bis zur Zugspitze.“ Der Spiel-und Klönnachmittag zusammen mit der Frauengemeinschaft steht am 26.11.2019 auf dem Programm. Den Jahresabschluss bildet die Adventsfeier am 10.12.2019. Besinnlich stimmen uns die Kinder des katholischen Kindergartens auf Weihnachten ein.

Quelle: Marie-Theres Kappe

