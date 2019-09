Vortragsabend mit MdEP Dr. Peter Liese (CDU) Donnerstag, 17. Oktober, 2019

Aktuelles aus Brüssel und Straßburg: Vortragsabend am 17. Oktober, 2019 / 19.30 Uhr im Atrium der Sparkasse Hochsauerland in Brilon

brilon-totallokal: Er ist 54 Jahre alt und fast sein halbes Leben in Sachen Europa unterwegs: „Aktuelles aus Brüssel und Straßburg“ – das ist Thema eines öffentlichen Vortragabends mit MdEP Dr. Peter Liese (CDU), zu dem gleich drei Organisationen der Region für Donnerstag, 17. Oktober, gemeinsam ins Atrium der Sparkasse Hochsauerland in Brilon einladen: der Rotary-Club Brilon-Marsberg, der Wirtschafts-Club Hochsauerland und die Int. Partnerschaftsvereinigung Brilon.

Neues kommt in den Tagen rund um diesen Termin in der Tat in geballter Form auf Europa zu.

So schließt zum Beispiel das Europäische Parlament in der Woche zuvor die Anhörung der von der neuen Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, vorgeschlagenen Kommissare – 13 Frauen und 14 Männer– ab. In der Woche danach wird das EU-Parlament die Kandidaten dann entweder bestätigen oder ablehnen.

Am 1. November nimmt die Europäische Kommission, das Pendant zu einer Regierung auf nationalstaatlicher Ebene, ihre Arbeit auf. Dr. Liese: „Interessant wird sein, was Ursula von der Leyen konkret plant, etwa beim Klimaschutz und beim Bürokratie-Abbau.“

Natürlich wird auch der Brexit ein Thema des früheren Kinderarztes sein, der seit 1994 für die CDU dem Europäischen Parlament angehört. Und kurz nach dem Termin wird ein weiteres Reizthema konkret: Die Zeitumstellung. Dr. Liese hat sich da klar für eine Abschaffung des Uhrenumstellens positioniert.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, wegen eines kleinen Caterings wird aus organisatorischen Gründen um eine Anmeldung per Mail bis zum 10. Oktober unter info@brilon-international,degebeten.

Quelle: Karl – D. Kubitz -Sekretär-, RC Brilon/Marsberg

