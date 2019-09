brilon-totallokal: Die Freunde der Keffelke-Kapelle besuchten unlängst den Landmaschinen Hersteller KRONE in Spelle. Das 1906 gegründete Familienunternehmen ist stätig gewachsen und beschäftigt heute in der 4. Generation über 2.000 Mitarbeiter an verschiedenen Fertigungsorten. So werden neben den Landwirtschaftlichen Maschinen auch Auflieger für den Transport auf der Straße gebaut. 20% der gefertigten Landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen werden in Deutschland vermarktet, der Rest geht in den Export.

Im hauseigenen Museum konnten die Teilnehmer die Exponate der einst in der Firma gefertigten Gerätschaften und Maschinen begutachten. Nach einem zünftigen Mittagessen ging es in den Fertigungsbereich, wo wir bei einem Fußweg von 3 km den Ablauf der Zusammensetzung der einzelnen Gerätschaften verfolgen konnten. Angetan waren wir auch von Lacktauchanlage, wo alle Teile in der Hausfarbe „GRÜN“ lackiert werden, bevor sie in den Montagebereich weitergeleitet werden. Alle Teilnehmer waren begeistert und hatten sich diese Größe der Firma nicht so vorgestellt.

Quelle: Heinz Lenze

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon