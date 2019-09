Leistungsnachweis der HSK Feuerwehren in Brilon ein Erfolg

Bei sonnigem Herbstwetter wurde am Samstag der 29. Leistungsnachweis der Feuerwehren aus dem HSK erfolgreich durchgeführt.

brilon-totallokal: Ausrichter war in diesem Jahr der Löschzug Brilon, der im Gewerbegebiet hervorragende Übungsmöglichkeiten vorbereitet hatte. Erstmals konnte in diesem Jahr die Zahl von 100 teilnehmenden Gruppen ( 9 Einsatzkräfte) und Staffeln ( 6 Einsatzkräfte) mit 101 teilnehmenden Einheiten überschritten werden wobei auch wie in den Vorjahren Gastgruppen aus Lohmar- Birk, DuisburgGroßenbaum/Huckingen, Bad Berleburg, Herne-Crange, Paderborn Wewer und Diemelstadt- Helmighausen begrüßt werden konnten.

99 Einheiten konnten die vier Übungsteile erfolgreich abschließen. Zwei Einheiten scheiterten leider an der Zeitvorgabe von 5 Minuten für die feuerwehrtechnische Einsatzübung. Im Laufe des Tages machten sich MdL Mathias Kerkhoff, Bürgermeister Dr. Chr, Bartsch, Fachbereichsleiterin Karin Bange und mehrere Kreistagsabgeordnete ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren.

Zum Abschluss des Tages konnte Kreisbrandmeister Bernd Krause fast alle Teilnehmer zum kameradschaftlichen Teil des Leistungsnachweises in der ebenfalls bestens vom Löschzug Brilon vorbereiteten guten Stube von Brilon, der Schützenhalle, begrüßen. Kreisbrandmeister Krause dankte allen Teilnehmern und den rd. 80 Schiedsrichtern aus den HSK Feuerwehren für die Teilnahme am Leistungsnachweis. Einen besonderen Dank sprach der dem Löschzug Brilon für die hervorragende Vorbereitung des diesjährigen Leistungsnachweises aus. Er dankte aber auch den Firmen im Gewerbegebiet, besonders den Caritas Werkstätten, den Firmen Oventrop und Impuls, die unbürokratisch Räumlichkeiten und auch die Übungsflächen für die Durchführung des Leistungsnachweises bereit gestellt hatten.

Stellv. KBM Werner Franke als Oberschiedsrichter schloss den offiziellen Teil des diesjährigen Leistungsnachweises und wünschte den Teilnehmern noch einige gesellige Stunden in der Schützenhalle Brilon und ein Wiedersehen beim 30. Leistungsnachweis des Feuerwehrverband HSK am letzten Samstag im September 2020 in Eslohe-Reiste.

Insgeamt haben am diesjährigen Leistungsnachweis 758 Einsatzkräfte teilgenommen. Davon waren 49 Feuerwehrfrauen und 104 Teilnehmer die erstmals am Leistungsnachweis teilgenommen haben.

Quelle: Ferdinand Drescher, Pressesprecher FV HSK

