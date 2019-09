Viele Attraktionen zum Vorzugspreis, Familienessen und günstige Übernachtung

Beim Familien-Entdecker-Tag Willingens Freizeit- und Gastro-Welt erkunden

brilon-totallokal: Zu Spaß und Action sind‘s in Willingen immer nur ein paar Schritte. In kaum einer anderen Urlaubsdestination liegen so viele Freizeiteinrichtungen so dicht beieinander. Beim zweiten Familien-Entdecker-Tag am 6. Oktober lernen kleine und große Besucher einige der vielen Freizeitattraktionen zum Vorteilspreis oder bei freiem Eintritt kennen, können lecker essen und zudem günstig übernachten. Das Angebot ist perfekt für einen Familienausflug in den hessischen Herbstferien.

Und so könnte der Tag aussehen: An Bord des Erlebnistourbusses verschaffen sich Familien zunächst einen Überblick über den Weltcuport und seine Attraktionen. In der Eissporthalle drehen sie ein paar Runden auf spiegelglatter Fläche oder schweben mit der Ettelsberg-Seilbahn auf den Hausberg und gehen dort entlang des Sees und des Hochheideturms spazieren. Die hochmoderne Achter-Sesselbahn K1 am Köhlerhagen führt in luftiger Höhe geradewegs zum Bikepark.

Sehenswürdigkeiten und Action

Sehenswert ist die weltberühmte Mühlenkopfschanze, wo sich beim Weltcup alljährlich internationale Skisprung-Stars messen – mit einem gläsernen Aufzug geht’s hinauf zum „Adlerhorst“. Wer auf sportliche Action steht, kann im Kletterpark Bouldern und Bogenschießen oder auf dem Gelände der Snow & Bike Factory Mountainbiken. Beim Sommerrodeln geht’s über 700 Meter rasant talwärts. Eine entspannte Zeit genießen Familien in der Wasser- und Saunawelt des Lagunen-Erlebnisbades mit seinem Aqua-Rutschenpark.

Erlebnis über und unter Tage

Kinder bis zwölf Jahre sind im Mini-Eldorado unter anderem mit Hüpfburg, Kicker, Airhockey und Tretfahrzeugen happy. Altes Handwerk erleben Besucher in der Glasmanufaktur und schauen live dem Glasmacher über die Schulter oder formen sogar ihre eigenen Kugeln. Durch alte Stollen führt eine Besichtigung der Schiefergrube Christine. Zudem haben an diesem Sonntag die Willinger Geschäfte zum Einkaufsbummel geöffnet.

Kinder essen und wohnen gratis

So viel Erlebnis macht hungrig. Daher setzen zahlreiche Restaurants und Hotels an diesem Tag Familienangebote auf die Karte, spendieren Gratis-Kindergerichte oder führen Sonderaktionen durch. Auch beim Übernachten haben Familien an diesem Wochenende viele Vorteile. In den Pensionen und Ferienwohnungen der Gastgeber „Mini-Inn“ übernachten Kinder und Teens bis einschließlich 16 Jahre kostenlos gemeinsam mit ihren Eltern.

Den Spaß-Pass einfach ausdrucken

Alle Angebote gelten nur mit dem Spaß-Pass, der am 6. Oktober von 10 bis 16 Uhr für maximal fünf Attraktionen gültig ist und den Familien einfach ausdrucken und mitbringen können. Unter allen Teilnehmern, die mindestens drei Stempel sammeln, werden Eintrittskarten in die Freizeitwelt Willingen verlost. Kostenlose Parkplätze stehen unter anderem an der Ettelsberg-Seilbahn zur Verfügung. Dort startet auch der Bus zur Willingen-Tour.

Info unter www.willingen.de/entdecken und bei der Tourist-Information Willingen, Am Hagen 10 in Willingen, Telefon 0 56 32/96 94 353, sowie unter willingen@willingen.de.



Quelle: Susanne Schulten, Tourist-Information Willingen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon