Entbindungsbett der neuesten Generation

Moderne und sichere Geburtshilfe in Brilon

brilon-totallokal: Sie sind im Kreißsaal unentbehrlich und unterstützen den Geburtsvorgang von den Geburtswehen über die Entbindung bis hin zur Erholungs- und postpartalen Phase. Die Rede ist von Entbindungsbetten.

Eins der neuesten Produkte dieser medizinischen Hilfsmittel hat jetzt im Krankenhaus Maria Hilf in Brilon Einzug gehalten. “Wir haben zwar bereits drei Entbindungsbetten, aber die sind mit dem neuen, moderneren Bett “ave 2″ nicht zu vergleichen”, ist die Leiterin der Geburtshilfe im Maria Hilf, Zoi Malawetsis, von dem Produkt, das erst vor gut einer Woche aufgestellt wurde, begeistert.

Und sie muss es wissen. Schließlich ist Zoi Malawetsis bereits seit 38 Jahren in der Geburtshilfe in Brilon tätig und insgesamt schonüber 40 Jahre in ihrem Beruf als Hebamme unterwegs. “Das neue Bett war in den letzten Tagen schon mehrfach im Einsatz und hat meine 13 Kolleginnen und mich vollends überzeugt.”

Natürlich ist ein Entbindungsbett nicht mit einem normalen Bett zu vergleichen. Viele Komponenten machen es zu einem wichtigen Begleiter während der Geburt. Entbindungsbetten werden in Brilon neben den Entbindungswannen genutzt, um sowohl die Gebärende als auch das Kind während der Geburt so weit wie möglich zu entlasten und zu unterstützen. “Außerdem erleichtert diesesmedizinische Hilfsmittel mit seinen zahlreichen Funktionen auch die Arbeit der Hebammen und Ärzte”, betont die Leiterin der BrilonerGeburtshilfe.

Die Betten bieten im Rahmen der natürlichen Geburt den werdenden Müttern viel Komfort und auch genügend Platz für eine aktiveUnterstützung durch den Partner. Auf den Entbindungsbetten finden die Gebärenden durch Höhen- und Neigungsanpassungen zudem genügend Platz, um bequem zu liegen und sich bewegen zu können.

Wichtig sei vor allem die freie Wahl der Entbindungsposition und dass die Verstellbarkeit des Bettes von den Müttern selbstvorgenommen werden könne, so Zoi Malawetsis. Das neue Produkt biete neben maximaler Sicherheit für Mutter und Kind und einer einfachen Bedienung auch einen hohen Grad an Hygienesicherheit und somit eine optimale Patientenbetreuung.

Schon im Juli ist die Geburtshilfe in Brilon mit einem Hightech-CTG ausgestattet worden. Mit dem Gerät kann die Herzfrequenz desBabys und eine eventuelle Wehentätigkeit komplett kabellos gemessen und aufgezeichnet werden.

Infobox / Faktencheck

Die Wochenstation im Briloner Krankenhaus verfügt über 13 Betten. Zum Leistungsspektrum Geburtshilfe gehören u.a. auch familienorientierte Geburtshilfe in drei Kreißsälen, alle gängigen Entbindungsverfahren, Hebammen- und Säuglingsschwestern im Schichtdienst rund um die Uhr an 365 Tagen, umfangreiche Angebote der Elternschule mit intensiver Betreuung nach der Geburt und Kennenlernvormittage für werdende Mütter.

Neben dem Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Dr. Thomas Laker und dem Oberarzt Dr. Michael Hermann gehören der Fachab- teilung weitere fünf Fachärztinnen an. Darüber hinaus sind auch Kinder- ärztinnen in die Versorgungskette eingebunden.

Jedes Jahr kommen bis zu 700 Kinder in der Briloner Geburtshilfe zur Welt. Das Einzugsgebiet für die werdenden Mütter reicht von Büren und Bad Wünnenberg über Marsberg, Willingen, Korbach, Medebach, Rams- beck, Meschede, Rüthen, Warstein und darüberhinaus.

Quelle: Bejna Karaca, Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon