Umfangreiche Software-Umstellung

Bürgerservice der Stadt Olsberg arbeitet nur eingeschränkt

brilon-totallokal: Olsberg. Im Bürgerservice der Stadt Olsberg findet eine umfangreiche Softwareumstellung statt. Deshalb muss der Bürgerservice zeitweise geschlossen bleiben; an anderen Tagen stehen die Dienstleistungen nur eingeschränkt zur Verfügung.

Konkret bedeutet dies, dass von Montag, 7. Oktober, bis einschließlich Mittwoch, 16. Oktober, keine Anträge auf die Ausstellung von Personalausweisen oder Reisepässen entgegengenommen werden können. In unaufschiebbaren Fällen ist es von Montag, 7. Oktober, bis Freitag, 11. Oktober, jedoch noch möglich, vorläufige Reisepässe, Kinderreisepässe oder vorläufige Personalausweise auszustellen. Solche Dokumente werden aber unter Umständen nicht von allen Staaten akzeptiert. Auch An-, Ab- oder Ummeldungen sind an diesen Tagen in unaufschiebbaren Fällen möglich. Weil vorbereitende Arbeiten für die Softwareumstellung stattfinden, muss allerdings mit längeren Warte- und Bearbeitungszeiten gerechnet werden.

Auch die Lieferzeiten von z.B. Führungszeugnissen verlängern sich. Die Stadt Olsberg weist zudem darauf hin, dass der Antrag für eine Sperrmüllabholung am 16. Oktober spätestens bis zum 11. Oktober im Bürgerservice der Stadt Olsberg angemeldet und bezahlt werden muss.

Komplett geschlossen bleibt der Bürgerservice dann von Montag, 14. Oktober, bis einschließlich Mittwoch, 16.Oktober. Auch am Donnerstag, 17. Oktober, muss der Bürgerservice für Nacharbeiten bereits um 16 Uhr schließen.

Um Ausweisdokumente zu beantragen, können sich Bürgerinnen und Bürger in unaufschiebbaren Fällen an das Bürgerbüro der Gemeinde Bestwig wenden, das dann bei der Stadt Olsberg eine so genannte Passermächtigung beantragt. Das Bürgerbüro der Gemeinde Bestwig ist montags bis mittwochs von 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr und freitags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet (E-Mail buergerbuero@bestwig.de; Tel. 02904/987-210).

Tipp des Teams vom Olsberger Bürgerservice: Wer – eventuell vor einer Urlaubsreise – neue Ausweisdokumente benötigt, sollte diese möglichst kurzfristig beantragen – spätestens bis zum 4. Oktober. Die Lieferzeit kann bis zu vier Wochen betragen.

Für die Einschränkungen bittet die Stadt Olsberg alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

