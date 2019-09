VfL Bochum kommt zum Thülener Scheid

Am Tag der deutschen Einheit steht für die Fußballdamen des SV Thülen die 2. Runde im Westfalenpokal auf dem Programm

brilon-totallokal: Dabei hat der Landesligist einen wahrlichen Kracher zugelost bekommen. Mit dem VfL Bochum 1848 präsentiert sich in dem kleinen Örtchen aus dem Stadtgebiet Brilon ein national bekannter Regionalligist. Die Blau-Weißen gehen in der Regionalliga West auf Punkte- und Torejagd. Aktuell belegt der VfL dort einen Platz im gesicherten Mittelfeld.

Auch in dem Westfalenpokal hat der Gast aus dem Ruhrgebiet ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. In der 1. Runde wurde der Landesligist LTV v. 61 Lüdenscheid (Staffel 2) auf fremden Platz mit sage und schreibe 23:0 (0:10) besiegt. Der SV Thülen hätte in der 1. Pokalrunde eigentlich gegen die Warendorfer SU antreten müssen.

Die Sportunion hat aber in der Sommerpause seine 1. Frauenmannschaft aufgrund von Spielermangel vom Spielbetrieb in der Westfalenliga abmelden müssen. Somit konnte sich der SVT kampflos für die nächste Runde qualifizieren. Der VfL Bochum ist für das Team von Trainer Frederik Leikop keine unbekannte Mannschaft. Erst in der Wintersaison traf man im Hallen-Westfalenpokal auf die Elf aus dem Ruhrpott. Und im November 2016 musste man in der 3. Runde des Pokals auf Verbandsebene in Bochum antreten. Dort präsentierten sich die SVT-Kickerinnen – damals noch unter der Leitung von Trainer Dirk Ebbesmeier – in einer tollen Verfassung und mussten sich am Ende nur mit 3:0 geschlagen geben.

Anstoß zwischen dem SV Thülen und dem VfL Bochum ist am 03.10.19, um 15 Uhr auf dem Rasenplatz „Am Scheid“ in Thülen. Für das leibliche Wohl wird von Seiten des SV Thülen bestens gesorgt. Die Mannschaft um Spielführerin Anna Hammerschmidt würde sich über zahlreiche Unterstützung vom Spielfeldrand aus natürlich sehr freuen.

Quelle: Sandra Kraft, SV Thülen 1920 e.V.

