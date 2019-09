Damentag mit Stefan und Simone Schleich

Allmählich nähert sich das Angebot der Damentage dem Ende der Saison

brilon-totallokal: Der Einladung von Stefan und Simone Schleich, die den Damen den traditionellen Golftag am Donnerstag verschönen wollten, folgten noch viele Spielerinnen. Das Wetter war verlockend, der Platz in einem tollen Zustand, aber die Ergebnisse waren nach den vielen Unterspielungen im Laufe der Saison nicht mehr so überragend gut.

Da bot die kleine Ausstellung der schönen Dinge und Accessoires aus dem „i-Tüpfelchen“ im Drogeriemarkt „Ihr Platz“ den Damen einen schönen Ausgleich für die mäßigen Spielergebnisse und gab zugleich neue Impulse für Dekorationen im kommenden Herbst.

Simone und Stefan Schleich erfreuten die Siegerinnen mit ebensolchen Preisen:

Klasse A: Rosi Baumann vor Katja Stremme und Friederike Driller

Klasse B: Ilona Bräuer vor Renate Sauerwald und Hildegard Kirst

Klasse C: Ursula Winterberg vor Birgit Kesper und Beatrix Stüting

Die Sonderpreise Nearest und Longest sicherte sich Rosi Baumann.

Ein leckerer Zwiebelkuchen und ein frischer Wein rundeten den Tag ab.

Herzlichen Dank an Simone und Stefan Schleich!

Quelle: Friederike Driller

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon