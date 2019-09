„Germany’s Finest“ gastiert am 28. September am TrailGround Brilon

So langsam nähert sich die Bike-Saison 2019 ihrem Ende – aber noch lockt der farbenfrohe Herbst zum entspannten Ausklang der Saison

brilon-totallokal: Besonders entspannt geht es dabei beim Testival „Germany’s Findest“ zu, bei dem ausgewählte deutsche Hersteller ihre Bikes zum Testen präsentieren. Am kommenden Samstag, den 28. September, gastiert „Germany’s Finest“ am TrailGround in Brilon/Sauerland. Der TrailGround ist Brilon ist dabei der ideale Standort, um Mountainbikes vom Hardtail bis zum Trailbike, vom Gravel-Bike bis zum E-MTB auf den Strecken rund um den Bilstein zu testen. Vier Marken kommen am Samstag, 28. September, mit ihrer Testflotte zum TrailGround: Alutech Cycles, Drössiger, Last Bikes und transalp Bikes stellen ihre Testbikes von 10 bis 18 Uhr zu kostenlosen Probefahrten bereit.

Ziel des Konzeptes von „Germany’s Finest“ ist es, ohne großen „Schnickschnack“ den Bikern die Gelegenheit zum Testen von verschiedenen Bikes zu geben. Im Fokus stehen dabei Hersteller, die seit Jahren ihre eigenen – und auch durchaus unterschiedlichen – Wege gehen. „Neben der Präsentation der Leistungsfähigkeit der Marken geht es auch darum, vor Ort im Gespräch mit den Inhabern und Konstrukteuren die Ideen und Konzepte hintere den Bikes zu vermitteln“, erklärt Thomas Schlecking vom Organisator Bike Projects.

Die Expo befindet sich vor dem Landgasthaus Gruß, Am Hängeberg 1, 59929 Brilon.

https://goo.gl/maps/4pktZDqeCH3PE3T67 Testbike-Betrieb ist von 10 bis 18 Uhr.

Das Ausleihen der Bikes ist kostenlos, und nach der Testrunde werden die Teilnehmer von den Herstellern sogar noch zu einem Getränk und einer Bratwurst eingeladen.

