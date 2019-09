Neue Kurse der VHS Olsberg

One-Pot(t) – Eintöpfe und Aufläufe

brilon-totallokal: Wer kennt es nicht: Man hat wenig Zeit, das Essen zuzubereiten und dennoch Lust, eine vollwertige Mahlzeit zu genießen. Und jeder erinnert sich an Linsensuppe oder Kartoffelauflauf, die am besten bei Mama oder Oma schmeckten. Diese Erinnerungen werden im Kurs aufgefrischt und die Gerichte auf neue Weise ausprobiert. Der Kurs findet am Donnerstag, den 10. Oktober, von 18:00 bis 21:00 Uhr in der Küche der Olsberger Sekundarschule statt.

Farb- und Typberatung – Workshop für Frauen

Tolles Aussehen und positive Ausstrahlung sind keine Frage des Alters oder Einkommens. Wichtig ist, seinen eigenen Typ zu kennen und geschickt zu unterstreichen. Wer Make-up, Mode und Accessoires auf Haut und Haarfarbe abstimmt, wirkt immer attraktiv. Ob kühler oder warmer Farbtyp, Frühling-, Sommer-, Herbst- oder Wintertyp – mit Hilfe unkomplizierter Check-ups findet jede Frau ihren persönlichen Stil! Der Workshop findet am Samstag, den 12. Oktober, von 10:00 bis 15:00 Uhr in der Olsberger VHS-Geschäftsstelle statt.

Anmeldungen zu beiden Kursen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

