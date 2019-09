Ab heute: 65. Briloner Michaeliskirmes vom 27. bis 30. September

Brilon hat was!

brilon-totalloakl: Die Michaeliskirmes in Brilon ist die größte und älteste Innenstadtkirmes im Hochsauerland. Seit 1955 fi ndet die Kirmes immer am letzten Septemberwochenende um Michael statt. Der Marktplatz und die angren-zenden Straßen sind erfüllt von dem Kirmestreiben. Auf der gut 1,6 km langen Kirmesmeile reihen sich Getränkestände, Imbissbuden mit kulinarischen Spezialitäten, Fahrgeschäfte und Schausteller dicht aneinander.

Hier trifft sich Groß und Klein zum „Plaudern” bei einem schmackhaften Glas Bier und einem abwechslungsreichen Musikprogramm in den Partyzelten oder an den Bierständen. Der Krammarkt zeigt die gesamte Angebotsbreite der „fliegenden“ Händler. Alle Geschäfte in der Innenstadt haben am Sonntag geöffnet. Die attraktive Mischung aus Straßenkirmes, Bummeln und Shopping inmitten der Altstadt hat ihren besonderen Reiz für Jung und Alt – und ihre Attraktionen locken seit vielen Jahren die Besucher aus nah und fern an.

Diese Kirmes hält für jeden eine Überraschng bereit! Schausteller, Händler und heimische Geschäftsleute freuen sich auf viele Besucher – denn „Brilon hat was!“

Quelle: Briloner Anzeiger

