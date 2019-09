Der Konzert-Kracher 2019 in Brilon: Carl Carlton & The Songdogs

Band des Ausnahmemusiker kommt in Original-Besetzung

brilon-totallokal: Carl Carlton & The Songdogs sind wieder da! Besser noch – die legendäre Band des Ausnahme-Musikers geht 20 Jahre nach Gründung in ihrer Original-Besetzung wieder auf Tour! Noch besser: Sie kommen nach Brilon, um am Freitag, 11. Oktober 2019 ab 20 Uhr das Bürgerzentrum Kolpinghaus zu rocken!

Carl Carlton, Pascal Kravetz und Bertram Engel: Die legendären Musiker aus den Bands von Peter Maffay und Udo Lindenberg

Carl Carlton, der sich unter anderem auch als Gitarrist, Songwriter und Performer für Robert Palmer, Eric Burdon, Peter Maffay, Udo Lindenberg und Wolfgang Niedecken international bei Rock-Liebhabern einen sehr guten Ruf verschafft hat, vereint mit den Songdogs weitere erstklassige Musiker. 1983 steigt er beim “Panik-Orchester” von Udo Lindenberg ein und spielt seit 1987 bei Peter Maffay.

Robert Palmer gab im Jahr 1999 den Anstoß zur Gründung der „Supergroup der Neunziger“. Mit den Songdogs schuf sich Carl, der unermüdliche Netzwerker, die perfekte Plattform, um mit all den hochkarätigen Musiker-Freunden seinen „No-Bullshit-Approach“ umzusetzen und seine tief im Rock, Blues und R’n’B verwurzelten Songs zu präsentieren.

Pascal Kravetz an den Tasten ist ein Kind der Panikorchester-Familie. Bereits als Zehnjähriger stand der gebürtige Hamburger das erste Mal mit Udo Lindenberg auf der Bühne, mit 18 wurde er Mitglied der Peter Maffay Band. Mit 43 gehört er zur deutschen Keyboarder-Elite und produziert für Peter Maffay.

Bertram Engel gilt als einer der besten Drummer der internationalen Rockszene. Er prägt die deutsche Rockmusik seit inzwischen mehr als 30 Jahren sowohl als Musiker wie auch als Sänger, Songwriter und Produzent entscheidend. Gerade 19 Jahre jung, wird er vom Fleck weg von Udo Lindenberg engagiert. Peter Maffay wird auch vom Engelfieber gepackt und möchte den jungen Drummer mit der charismatischen Handschrift auch für seine Band verpflichten. Inzwischen ist er seit mehr als 30 Jahren aus beiden Bands nicht mehr wegzudenken.

Karten sind zum Preis von 35 € (inkl. VKK-Gbühren ) erhältlich in Brilon bei der Buchhandlung Podszun, Buchhandlung Prange, Bistro Inforo und BWT. Online unter www.ticket-regional.de (zzgl. Systemgebühr). Abendkasse:39€.

Bildnachweis: Gabriella Mills /Songdog Production

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon