„Musik am Mittwoch“ mit der Musikschule „klangart“

brilon-totallokal: Das Team der BWT-Kultour und die Evangelische Stadtkirche laden herzlich zur neuen Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ in der Stadtkirche ein. Seit September diesen Jahres geben an jedem 1. Mittwoch in den Monaten von September bis Mai um 19.00 Uhr einheimische Chöre, Musikgruppen und kleinere Ensembles in der evangelischen Kirche ein Konzert und stellen einen aktuellen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit vor.

Am Mittwoch, den 2.Oktober musizieren Schüler und Schülerinnen der Musikschule klangart auf dem Klavier und der Blockflöte. Die Musikschule wird von der Musikpädagogin Bettina Grans geleitet. Unter dem Motto „Romantische Melodien tun den Ohren und der Seele gut“ werden verschiedene klassische Stücke aus der Romantik und moderne romantische Stücke von Ludovico Einaudi und Yiruma zu hören sein. Das Blockflötenensemble „flautissimo“ wird aus Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ spielen. Alle interessierte Zuhörer sind herzlich zu diesem kostenlosen Konzert eingeladen.

