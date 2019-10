Sparkasse Hochsauerland: KINOSTAR

Gut gegen Nordwind im KINOSTAR

brilon-totallokal: Am Freitag, 18. Oktober 2019 ist wieder KINOSTAR. Die Sparkasse Hochsauerland zeigt im Atrium der Hauptstelle am Briloner Markt in Kooperation mit dem Kino Willingen die Romanze „Gut gegen Nordwind“. Filmbeginn: 01.00 Uhr – Einlass ab 19.00 Uhr.

Eintritt: 7 € – 5 € für Kunden der Sparkasse Hochsauerland

Ticket-Hotline: 02961-7930

Zum Film: Ein falsch gesetzter Buchstabe und schon landet die E-Mail von Emma Rothner (Nora Tschirner) unbeabsichtigt bei Leo Leike (Alexander Fehling), einem Linguisten, statt beim vorgesehenen Empfänger. Leo antwortet. Ein Austausch nimmt seinen Lauf, der lustig und immer persönlicher wird. Weil sich die beiden nicht kennen, sie also keinen Gesichtsverlust befürchten müssen, vertrauen sie aneinander intime Dinge an. Emma und Leo schließen eine digitale Freundschaft und wollen es dabei belassen. Aber irgendwann sind da Schmetterlinge in den Bäuchen und jedes „Pling“ im Mail-Postfach scheucht sie auf. Vielleicht sollten sie sich doch treffen? Andererseits ist Emma mit Bernhard (Ulrich Thomsen) verheiratet und Leo hängt immer noch an seiner Ex-Freundin Marlene (Claudia Eisinger) … FSK: ab 0 Jahre

Fotos: ©2019 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH / Anne Wilk

Text Quelle: www.filmstarts.de

