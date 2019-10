VHS “BMO” feierte Lange Nacht der Volkshochschulen

Lea Rieck: Wie ich mit dem Motorrad die Welt umrundete und was ich von ihr lernte

brilon-totallokal: Am Freitag, den 20. September, feierte das VHS-Team gemeinsam mit zahlreichen Dozenten, Teilnehmenden und weiteren Gästen das 100-jährige Jubiläum der Volkshochschulen. Zu diesem Anlass fand im Rahmen der „Langen Nacht der Volkshochschulen“ eine abwechslungsreiche und rundum gelungene Veranstaltung in der Linie73 statt. Die Autorin Lea Rieck nahm die zahlreichen Zuhörer in der Lesung zu ihrem Buch „Sag dem Abenteuer, ich komme – Wie ich mit dem Motorrad die Welt umrundete und was ich von ihr lernte” mit auf ihre spannende Weltreise. Das Jazz-Duo „Rough Diamond“ sorgte mit Neuinterpretationen bekannter Songs für gute Stimmung, die durch eine Lindy-Hop-Tanzeinlage der Olsberger Dozentin Davina Sauer-Wundling noch unterstützt wurde.

Zum Abschluss spielte die Briloner Band „One Tape“ ein exklusives Acoustic-Set.

In seiner Eröffnungsrede ging VHS-Leiter Michael Klaucke auf die gesellschaftliche Bedeutung der Volkshochschulen ein. Diese würden durch ihr breit gefächertes Bildungsangebot einen großen Teil zu einer offenen und vielfältigen Gesellschaft beitragen. In einer eingespielten Video-Grußbotschaft würdigte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel das umfangreiche Kursangebot der Volkshochschulen und gratulierte zum 100-jährigen Jubiläum.

Das Bild zeigt die beiden Bands „Rough Diamond“ sowie „One Tape“ (Bildquelle: VHS BMO).

Friederike Gretsch, Volkshochschule / Brilon-Marsberg-Olsberg

