Herrliches Hüttenhopping

Am vergangenen Wochenende waren 50 Wanderinnen und Wanderer unterwegs auf der Hüttenhopping-Tour der Sparkasse Hochsauerland

brilon-totallokal: Gemeinsam startete die Gruppe an der Graf-Stolberg-Hütte in Usseln. Zunächst bei einem zünftigen Frühstück in gemütlicher Runde. Das Team der Graf-Stolberg-Hütte verwöhnte die Teilnehmer mit einem ausgiebigen Frühstücksbuffet.

Frisch gestärkt ging es dann los. Jürgen Niggemann, Bergsteiger aus Winterberg, führte die Gruppe über den Kahlen Pön von Usseln über Referinghausen nach Medebach. Zwar war das Wetter eher wechselhaft und kurzzeitig etwas nass, aber die Teilnehmer wurden mit tollen Aussichten auf die schönen Orte und die tolle Landschaft in der Grafschaft belohnt.

Nach 12 Kilometern über gut begehbare Wanderwege, aber zum Teil auch über Single-Trails und Hohlwege war das Ziel, „der Hasenstall“ die Hütte am Bromberg in Medebach erreicht. Hier auf der Hütte wurden die Gäste vom Team um Michael Maiwald bestens verköstigt. Bei deftigem Essen und kühlen Getränken klang die Tour aus. Die Wanderer kehrten glücklich und zufrieden mit kleinen Shuttlebussen zur Graf-Stolberg-Hütte zurück.

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

