Video: Egge-Abtrieb in Rösenbeck am 05.Oktober 2019

brilon-totallokal: Rösenbeck. „Ein Almabtrieb, wie er im Allgäu stattfindet … das wäre doch auch was für Rösenbeck“ –niemand hätte vor 25 Jahren wohl damit gerechnet, dass aus dieser Idee eine Veranstaltung wird, die mittlerweile weit über die Grenzen der Stadt Brilon bekannt ist. In diesem Jahr feierte der Rösenbecker Eggeabtrieb sein Jubiläum und kann dabei auf eine beeindruckende Entwicklung zurückblicken.



Doch wie genau ist das Event eigentlich entstanden? Nach einer Fahrt ins Allgäu war es damals Theo Mühlenbein, der den Eggeabtrieb 1994 mit dem Gemischten Chor, bei dem er seinerzeit 1. Vorsitzender war, aus der Taufe hob. „Der erste Eggeabtrieb fand mit ein paar Gruppen statt. Der Musikverein begleitete den kleinen Umzug musikalisch. An der Straße waren nur wenige Leute zum Zuschauen“, erinnert er sich. Heute sieht das ganz anders aus: Straßen werden gesperrt, Parkplätze auf Feldern ausgewiesen. 50 Gruppen nahmen im vergangenen Jahr am Umzug teil. Und aus den wenigen Zuschauern sind mittlerweile mehrere Hundert geworden.

