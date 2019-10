27. HSK- Pokalturnier im Karnevals-Tanzsport in Hoppecke

Das 27. HSK-Pokalturnier im Garde- und Showtanz findet am Sonntag, den 27.10.2019, in der Schützenhalle in Hoppecke statt.

brilon-totallokal: Hierzu sind alle Freunde und Interessierten des Tanzsports und alle Fans der TänzerInnen und Tanzgruppen herzlich eingeladen. Ab 8 Uhr sind die Türen der Schützenhalle für Jedermann geöffnet, bevor um 9 Uhr der Kampf um die heißbegehrten Pokale beginnt. Circa 350 aktive Tänzerinnen und Tänzer, aus 16 Vereinen, messen sich bei über 50 Tänzen in folgenden Kategorien Mariechen, Paartanz, Garde und Showtanz. Alle Teilnehmer werden in drei Altersgruppen „Jugend geboren 2009-2014“, „Junioren geboren 2005-2008“ und „Aktive ab 2004 und älter“ eingeteilt. Die Bewertung der Tänze erfolgt durch eine unabhängige Jury in Anlehnung an die BDK-Richtlinien. Schirmherr des Turnieres ist der Bürgermeister der Stadt Brilon, Dr. Christof Barsch.

Die Veranstaltung findet den ganzen Tag statt, sodass selbstverständlich für das leibliche Wohl gesorgt ist. Neben einer großen Kuchen-, und Salatauswahl, gibt es am Grillstand allerlei Leckereien. Als Veranstalter freut sich die Carnevals-Gesellschaft Hoppecke auf zahlreiche Besucher und Fans sowie auf ein faires und spannendes Tanzturnier. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind ausgewiesen. Bitte achten Sie auf die Beschilderung.

Schon jetzt können Karnevalsbegeisterte und Interessierte sich folgende Termine vormerken.

18.01.2020 Büttenfest der CGH mit dem Motto: Indianer, Cowboys, weites Land- Der Sheriff wird hier Prinz genannt

20.02.2020 Garde,- und Showtanzturnier auf Weiberfastnacht

23.02.2020 Kinderkarneval Alle Veranstaltungen finden in der Schützenhalle Hoppecke statt.

Generalversammlung der CGH

Am 19.10.19 findet um 19:51 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Carnevals-Gesellschaft Hoppecke im Proberaum statt. Hierzu sind alle Mitglieder und Nichtmitglieder herzlich eingeladen. Im Anschluss an die Versammlung lädt die CGH zum gemütlichen Beisammensein ein.

