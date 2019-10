Kneipp-Verein Brilon wird zum Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.

Zusammenarbeit mit der Tourismus Brilon Olsberg GmbH

brilon-totallokal: Die von dem katholischen Pfarrer Sebastian Kneipp (1821-1897) entwickelte und nach ihm benannte ganzheitliche Therapie, deren Ziel es ist, Körper, Geist und Psyche in Einklang zu bringen, ist heute wichtiger denn je. Die Zeit wird immer schnelllebiger und die Menschen müssen sich den ständigen Veränderungen stellen. Die Gesundheitslehre nach Kneipp – bestehend aus den fünf Säulen: Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung – kann dem Menschen helfen, sich wohlzufühlen und gesund zu bleiben. Vorrangig ging es Sebastian Kneipp um die Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers.

Deutschlandweit gibt es rund 600 Kneipp-Vereine. In Brilon besteht der Kneippverein seit dem 01.11.1985. In der letzten Mitgliederversammlung des Kneipp-Vereins Brilon e.V. im Juni diesen Jahres ist die Öffnung bzw. Namensänderung des Vereins in Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V. entschieden worden. Sowohl Brilon als auch Olsberg tragen bereits den Zusatz „Kneipp Heilbad“. „Vor Jahren ist uns schon der Gedanke gekommen, intensiver mit der Olsberger Kneippbewegung zusammen zu arbeiten. Jetzt können wir endlich ein noch größeres Angebot für die Bevölkerung und unsere Gäste anbieten,“ erläuterte die 1. Vorsitzende des Kneippvereins, Sandra Dietrich-Siebert während des Pressegespräches im Schultenhaus in Brilon. „Am Ende profitieren alle davon!“

Rüdiger Strenger, Leiter Tourismus Brilon Olsberg GmbH, begrüßt dieses Vorhaben. „Schließlich war schon der Zusammenschluss von Touristik Brilon mit Touristik Olsberg 2016 sehr erfolgreich und ist als Pendant zum neuen Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V. zu sehen,“ so Rüdiger Strenger. Der Touristikverein kooperiert eng mit dem Kneippverein. Die Ausrichtung der Veranstaltungen obliegt dem Kneippverein und die Organisation übernimmt der Touristikverein. Anmelden kann man sich im Touristikbüro (Brilon, Derkere Str. 10a und Olsberg, Ruhrstr. 32) sowie im Büro des Kneippvereins (Schultenhaus, Steinweg 26, Brilon).

Es finden Themennachmittage, Wanderungen, Vorträge, Schul-, Kindergärtenprojekte, spezielle Kurse, Tagesveranstaltungen und vieles mehr statt – alles rund um das Thema „Kneipp“. „Wir sind jetzt breiter aufgestellt und hoffen, so auch ein jüngeres Klientel anzusprechen,“ so Sandra Dietrich-Siebert. Im Frühjahr nächsten Jahres wird das neue vom Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V. gemeinsam mit der Tourismus Brilon Olsberg GmbH konzipierte Veranstaltungsprogramm herauskommen. Das aktuelle Kursprogramm kann im Büro des Kneippvereins erfragt sowie natürlich im Internet recherchiert werden.

Kneipp-Akademie

In der Kneipp-Akademie in Olsberg werden Seminare für Kneipp-Gesundheitstrainer angeboten, so dass die Betreuung der Projekte des Kneippvereins durch gut ausgebildete, qualifizierte Mitarbeiter erfolgen.

