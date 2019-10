“Winter” Schützenfest in Antfeld

brilon-totallokal: Die Schützenbruderschaft „St. Sebastian“ Antfeld lädt am 02. November 2019 ab 16 Uhr dazu herzlich ein. Neben Blasmusikklängen wird am späten Nachmittag ein Winterschützenkönig ermittelt, der die Nachfolge von Marcel Fischer antritt. Ab 20 Uhr folgt in der Schützenhalle ein Live-Konzert mit der Band „livehaftig“.

Die fünf Musiker der Band verstehen es, Schlager, Hits der 80er, Rockklassiker und aktuelle Chartbreaker so unter einen Hut zu bringen, dass selbst eingefleischten Partymuffeln die Beine zucken. Die Karten sind, ab sofort für 6 € im VVK (8€ an der Abendkasse) bei der Fleischerei Markus Ernst in Bigge und im Gasthof Susewind erhältlich. Alle weiteren Informationen sind auf der Homepage (www.st-sebastian-antfeld.de/winter) der Schützenbruderschaft zu finden.