Berufsbezogene Weiterbildung: Excel und Business-Englisch bei der VHS Brilon

Schnupperkurs “Makros u. VBA-Programmierung” mit Excel 2016

brilon-totallokal: Möchten Sie langweilige und zeitraubende Arbeiten in Excel automatisieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen? Tabellen erstellen, Berechnungen automatisieren, eigene Dialogfelder erstellen und vieles mehr? Dieser Schnupperkurs vermittelt Ihnen die Grundlagen, um Ihre Aufgaben schnell und einfach mit Excel-VBA erledigen. Allgemeine Anwendererfahrungen im Umgang mit Excel werden vorausgesetzt. Der Kurs findet ab dem 29. Oktober an drei Dienstagen jeweils von 18:30 bis 20:45 Uhr im EDV-Raum des Volksbankcenters statt.

Business-English – B1/B2

Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende, die ihr Englisch im beruflichen Kontext erweitern und vertiefen wollen. Hier lernen sie, mit Kunden und Kollegen zielsicher und souverän auf Englisch zu kommunizieren. Es wird sowohl auf persönliche Kommunikation als auch auf die Kommunikation per Email oder Telefon eingegangen. Die Teilnehmenden sollten mindestens Englischkenntnisse auf einem B1-Niveau oder sechs Jahre Schulenglisch mitbringen. Der Kurs beginnt am 30. Oktober und findet an acht Abenden jeweils von 18:00 bis 19:30 Uhr in der Heinrich-Lübke-Schule statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon