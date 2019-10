Graffitiworkshop mit Henning Feil im ADH zum Thema Kinderrechte

Die Kids können ein „Wall of Rights-Graffiti“ zum Thema Kinderrechte gestalten

brilon-totallokal: Vom 21. bis 24. Oktober 2019 können interessierte Mädchen und Jungen ab 12 Jahren an einem Graffitiworkshop im Alfred-Delp-Haus mit Henning Feil, einem bekannten Graffiti Künstler aus Brilon, teilnehmen.

Die Kids können ein „Wall of Rights-Graffiti“ zum Thema Kinderrechte gestalten. Am Montag werden sich die Jungen und Mädchen theoretisch mit dem Thema auseinandersetzen und ab Dienstag in praktischer und kreativer Weise mit Henning Feil durch ein Graffiti-Kunstwerk an einer Wand im ADH, der „Wall of Rights“.

Der Workshop ist kostenfrei, beginnt jeweils um 10.00 Uhr und endet um 15.00 Uhr. Verpflegung ist inklusive.

Weitere Informationen und Anmeldungen zu allen Angeboten im ADH, Niedere Mauer 23 oder Tel.: 02961/3056

Quelle: Heike Humpert, Alfred-Delp-Haus Kinder- und Jugendzentrum

